Regia: Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Roberto Bocchi, Enzo Paci, Gianni Ferreri

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 31 ottobre 2019

“Il giorno più bello del mondo” è una commedia italiana molto diversa dalle altre con una dose di fantastico che supera ogni immaginazione.

Il giorno più bello del mondo: una nuova commedia

“Il giorno più bello del mondo” è il quarto film da regista, nonché sceneggiatore e protagonista, dell’autore napoletano Alessandro Siani, dopo i successi ottenuti con “Il principe abusivo” del 2013, “Si accettano miracoli” del 2015 e “Mister Felicità” del 2017.

Come ha affermato lo stesso regista questo film si tratta di una commedia molto lontana da quelle che ha girato o interpretato durante gli anni passati. Per la prima volta Alessandro Siani utilizzerà effetti speciali per rendere la commedia un qualcosa di fantastico.

Insieme a lui ci saranno Stefania Scampinato, vista nella serie televisiva americana “Grey’s Anatomy”, alla sua prima esperienza in un lungometraggio italiano e Giovanni Esposito (“Ammore e malavita” dei Manetti Bros, “Metti la nonna in freezer” di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi).

Prodotto da Bartlebyfilm, Vision Distribution, in associazione con Buonaluna, le riprese sono iniziate nel mese di ottobre del 2018 a Napoli e proseguiranno per nove settimane dove toccherà città come Roma, Cernobbio e Colmar in Francia.

Distribuito nelle sale cinematografiche da Vision Distribution il film uscirà il 31 ottobre 2019.