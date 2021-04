I Flintstones: il sequel della serie animata si intitolerà “Bedrock”

I “Flintstones” stanno tornando con un sequel che si intitolerà con il nome della città “Bedrock”

Il ritorno dei “Flintstones”

Prepariamoci a incontrare nuovamente i “Flintstones”. Infatti, Fox Entertainment, Warner Bros. Animation e la Brownstone Productions di Elizabeth Banks hanno unito le forze per sviluppare “Bedrock”. La serie comica destinata sia ai bambini che agli adulti, tornerà in prima serata. La storia dell’amata famiglia moderna dell’età della pietra finalmente ritorna con un sequel.

Dopo tanto tempo, circa 20 anni dopo l’originale, la nuova serie segue le gesta di una Pebbles ormai adulta che inizia la sua carriera, proprio mentre l’età del bronzo arriva a Bedrock. Elizabeth Banks, oltre al suo ruolo di produttore esecutivo, sarà impegnata nel doppiaggio di Pebbles. La sceneggiatura sarà scritta da Lindsay Kerns (“Jurassic World: Camp Cretaceous”).

I Flintstones : una sfida vincente per la Fox

La notizia che la Warner Bros. Animation e la Brownstone Productions stavano sviluppando uno spettacolo basato sulla serie di Hanna-Barbera, ha interessato subito la Fox. La serie di fatto non aveva ancora un canale di distribuzione e visto la programmazione serale del canale, Michael Thorn, presidente della Fox Entertainment non si è tirato indietro.

In un’intervista Michael Thorn ha detto “Molto prima che i Simpson e Springfield, i Griffin e Quahog o anche quando i Belcher iniziassero a servire hamburger su Ocean Avenue, c’erano i Flintstones e Bedrock. La loro impronta nell’universo dell’animazione è innegabile e l’idea di adattarla per il pubblico di oggi è una sfida che qui alla FOX non vediamo l’ora di affrontare con Warner Bros., Elizabeth e Lindsay.”

Un cartone da prima serata

I Flintstones hanno debuttato per la prima volta sulla ABC nel 1960. La Fox ha anche annunciato di aver acquisito i diritti per rendere disponibili tutti i 166 episodi sul loro servizio di streaming gratuito, Tubi, a partire dal 1 maggio. Tanti sono stati negli anni recenti gli adattamenti dedicati ai “Flintstones”, compreso il tentativo di Seth McFarlane del 2011, che non si è concretizzato.

“I Flintstones è il cartone da prima serata“, ha affermato Peter Girardi, vicepresidente esecutivo, programmazione alternativa alla Warner Bros. Animation. “Elizabeth e Lindsay hanno una brillante interpretazione di questi personaggi, e FOX e Brownstone sono i partner perfetti per riportarli in prima serata”, ha infine aggiunto.

Insieme a Banks come produttore esecutivo c’è Max Handelman (“Pitch Perfect”, “Shrill”) della Brownstone Production. Kerns e Dannah Shinder di Brownstone serviranno come co-produttori esecutivi. Non si sa ancora quando “Bedrock” arriverà, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli. Tutti gli episodi dei “Flintstones” saranno trasmessi in streaming su Tubi a partire dal 1 maggio.

Francesca Reale

28/04/2021