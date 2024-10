I film horror da non perdere al cinema: uscite imminenti in arrivo

Il panorama cinematografico si prepara a ospitare una serie di film horror che sicuramente cattureranno l’attenzione degli appassionati del genere. Con una proiezione di uscite promettenti, le sale cinematografiche si riempiranno di storie inquietanti e personaggi indimenticabili. Da opere premiate in eventi prestigiosi a remake di classici, il mese di ottobre e l’inizio del 2025 offrono novità che non possono passare inosservate. Ecco tre pellicole che meritano un posto nel vostro calendario.

The substance: un’ossessione per la bellezza

Arriverà il 30 ottobre nei cinema italiani “The Substance“, diretto dalla cineasta Coralie Fargeat, nota per il suo precedente lavoro “Revenge“. Questo film, che ha trionfato al Festival di Cannes aggiudicandosi il premio per la Miglior sceneggiatura, affronta tematiche inquietanti legate all’ossessione per la giovinezza e la bellezza fisica. Con un cast che include nomi di spicco come Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid, il film si configura come un body horror che esplora le conseguenze estreme dell’ossessione per l’apparenza.

La trama si dipana attorno a un conflitto interiore dei personaggi, rappresentando come il desiderio di mantenere la giovinezza possa trasformarsi in una trappola mortale. I risvolti drammatici e il ricorso a immagini forti sono in linea con le opere precedenti di Fargeat, riconosciuta per il suo approccio audace e viscerale alla narrativa cinematografica. Il film promette di non risparmiare gli spettatori, coinvolgendoli in un viaggio che sfida convenzioni e aspettative.

Longlegs: il terrore che avvolge l’oscurità

Il giorno successivo, il 31 ottobre, il pubblico potrà assistere all’uscita di “Longlegs“, un’opera diretta da Oz Perkins, il cui nome è già sinonimo di horror di qualità. La preparazione al film ha suscitato un notevole interesse, con una campagna promozionale centrata sul personaggio interpretato da Nicolas Cage, che ha affascinato e terrorizzato gli spettatori. Il film ha già debuttato negli Stati Uniti a luglio, ricevendo recensioni positive dalla critica.

“Longlegs” narra la storia di un serial killer che terrorizza l’Oregon, un racconto avvincente che costruisce la tensione attraverso momenti di puro terrore. Con una scrittura che si distingue per la sua fluidità e un’attenzione particolare ai dettagli, Perkins riesce a trasmettere l’angoscia e la claustrofobia tipiche del genere. La presenza di Cage, attore versatile e iconico, promette di portare sullo schermo una performance memorabile che affonderà nella psicologia del personaggio.

Nosferatu: un classico rivisitato

Infine, per i fan del genere horror, c’è un attesissimo remake di un grande classico: “Nosferatu“, diretto da Robert Eggers. Questo film, previsto in uscita il 1 gennaio 2025, è una rivisitazione del celebre “Nosferatu il vampiro“, realizzato da Friedrich Wilhelm Murnau nel 1922. Con una sceneggiatura e una regia che riflettono lo stile distintivo di Eggers, conosciuto per i suoi capolavori come “The Witch” e “The Lighthouse“, il film si promette di ridare vita a uno dei personaggi più iconici della storia del cinema.

Il cast di “Nosferatu” è di alto profilo, comprendendo attori di talento come Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson. La scelta dei protagonisti riflette un forte impegno nella creazione di un’atmosfera carica di tensione e inquietudine, dove l’elemento horror si intreccia con una profonda riflessione sulle relazioni umane. Ogni attore, noto per le sue capacità interpretative, contribuirà a rendere questa versione di “Nosferatu” una nuova esperienza visiva e sensoriale per il pubblico contemporaneo.

Le attese per queste uscite sono alte e i cinefili si preparano a vivere un mese ricco di emozioni e brividi.