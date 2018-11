Hugh Grant: star nella serie HBO “The Undoing”

Hugh Grant è stato scritturato insieme alla bella Nicole Kidman per “The Undoing”, la serie limitata di sei episodi di alto profilo della HBO , scritta da David E. Kelley e diretta da Susanne Bier.

Hugh Grant e Nicole Kidman insieme per “The Undoing”

“The Undoing” è l’adattamento televisivo del libro scritto da Jean Hanff Korelitz “You Should Have Known”, voluto dalla HBO, la quale ha scelto la coppia di attori Hugh Grant e Nicole Kidman come protagonisti di questa miniserie di 6 episodi.

Il noto attore britannico Hugh Grant vestirà i panni di Jonathan, uno stimato oncologo pediatra e devoto marito di Grace, personaggio interpretato da Nicole Kidman. Il suo passato viene messo in discussione dopo la sua misteriosa scomparsa che dà origine ad una catena di terribili rivelazioni.

Questo è per Hugh Grant il primo ruolo principale in una produzione televisiva statunitense.

Al timone del progetto un guru della televisione David E. Kelley, che per la HBO ha già ad esempio realizzato “Big Little Lies”, serie vincitrice di quattro Golden Globe, mentre Nicole Kidman oltre che protagonista sarà anche la produttrice esecutiva al fianco di Per Saari di “The Undoing”.

Hugh Grant viene da un ottimo successo televisivo ottenuto per la serie “A Very English Scandat” targata Amazon, dove recita insieme al talentuoso Ben Whishaw.

Hugh Grant: la star del regno unito

Hugh Grant è uno degli attori britannici più famosi e apprezzati in tutto il mondo. La star raggiunge il successo internazionale nel 1994 con la sua interpretazione nel film “Quattro matrimoni e un funerale”, per il quale si è aggiudicato il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e il BAFTA al miglior attore protagonista. Nel 1999 ottiene ottiene un successo planetario di critica e di pubblico grazie alla fortunatissima commedia romantica “Notting Hill”, storia d’amore improbabile e fiabesca tra un comune libraio londinese e una grande diva del firmamento di Hollywood, interpretata dalla sublime Julia Roberts.

La miniserie tv “The Undoing” rappresenta per Hugh Grent comunque il raggiungimento di un nuovo traguardo nella sua carriera. Infatti, questa è la prima volta che la star britannica lavorerà in una produzione televisiva di stampo americano, affiancando uno dei volti femminili più amati di Hollywood, stiamo parlando del premio Oscar Nicole Kidman.

Le premesse ci sono tutte, non ci resta che attendere per scoprire ulteriori indiscrezioni su questo progetto che si preannunci già un successo.

Chiara Broglietti

16/11/2018