Le sorelle Sanderson stanno ufficialmente tornando a Salem. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy riprenderanno i loro ruoli in “Hocus Pocus 2” un sequel del classico Disney del 1993.

Hocus Pocus 2: il sequel è ufficiale

Disney inizialmente ha rivelato i piani per un film successivo nel 2019 con la speranza che il trio di attori sarebbe tornato, ma Midler, Parker e Najimy non avevano formalmente confermato la loro partecipazione fino ad ora. La produzione dovrebbe iniziare questo autunno con “Hocus Pocus 2″ che debutterà su Disney Plus nel 2022.

Midler ha celebrato la notizia su Twitter, scrivendo: “Sistaaaahs! Sono passati 300 anni … Ma siamo TORNATI! ”

Il regista Adam Shankman non dirigerà più il film a causa di conflitti di programmazione. Tuttavia, rimarrà nel progetto come produttore esecutivo. Mentre sposta la sua attenzione sulla regia di “Disenchanted”, un sequel della commedia fiabesca del 2007 “Enchanted” con Amy Adams, per lo studio.

“Per quanto il cuore spezzato non sarò in grado di dirigere le mie amiche Bette, Sarah Jessica e Kathy in quello che sarà sicuramente un evento importante per Disney Plus a causa di conflitti di programmazione, non potrei essere più soddisfatto di consegnare le redini ad Anne, che ha portato così tante risate e gioia nella vita delle persone con il suo lavoro precedente “, ha detto Shankman.

Cambio alla regia

Anne Fletcher, i cui crediti includono “The Proposal” e “27 Dresses”, assumerà le funzioni di regia. Fletcher e Shankman tornano indietro nel tempo, essendosi incontrati per la prima volta nel 1990 quando erano entrambi ballerini per la trasmissione degli Oscar. Shankman in seguito ha assunto Fletcher come suo assistente coreografo e ha collaborato a più di 100 progetti diversi. Successivamente ha prodotto il suo debutto alla regia, il film sulla danza del 2006 “Step Up” con Channing Tatum e Jenna Dewan. Lynn Harris produrrà anche il film, con Steven Haft come co-produttore. Ralph Winter sta eseguendo la produzione.

“Sono ancora grato e orgoglioso di aiutare a portare avanti questo ingegnoso progetto come produttore esecutivo insieme al produttore Lynn Harris, che ho amato e ammirato come collega e amica da quando mi ha aiutato nella coreografia di ‘Boogie Nights'”, ha aggiunto Shankman.

Tre donne incredibili con cui ridere

Nell’originale “Hocus Pocus”, Midler, Parker e Najimy hanno interpretato un trio di sorelle streghe che sono state maledette dal 1963. Il terribile trio viene inavvertitamente resuscitato 300 anni dopo da un ragazzo la cui famiglia si è trasferita da Los Angeles a Salem. Mentre tentano di acclimatarsi al 20° secolo, sono inorridite nello scoprire che Halloween è diventata una vacanza.

Il sequel è incentrato su tre giovani donne che riportano accidentalmente le sorelle Sanderson nella moderna Salem e devono capire come impedire alle streghe affamate di bambini di provocare un nuovo tipo di caos nel mondo.

“Ora più che mai, le persone hanno bisogno di ridere”, ha detto Fletcher. “Dovremmo ridere ogni giorno e c’è così tanto divertimento da avere con queste tre donne incredibili che interpretano i personaggi deliziosi di un film così amato. Sono così grato di essere in grado di svolgere un ruolo nel riportare in vita queste streghe, e lavorare di nuovo con i miei amici alla Disney lo rende ancora più speciale. Questo è un film per tutti, dai fan che sono cresciuti con il primo film alla prossima generazione di spettatori, e non vedo l’ora di iniziare “.

Maria Bruna Moliterni

21 ⁄ 05 ⁄ 2021