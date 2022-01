Henry Cavill: le 5 ultime news sull’attore

Henry Cavill è sicuramente uno degli interpreti del momento. Attore britannico classe 1983, è noto al grande pubblico per il ruolo di Superman nel DCEU (Universo esteso DC) e per la serie Netflix “The Witcher“. Andiamo a scoprire cosa si vocifera sulla star, proprio nel periodo in cui la seconda stagione di “The Witcher” è tra le serie più viste in streaming.

Henry Cavill: da super sfigato ad attore acclamato

A causa dei ruoli per cui è stato rifiutato (“Harry Potter e il calice di fuoco”, “Twilight”, “James Bond” e altri ancora) Henry Cavill era stato definito da Empire “l’uomo più sfortunato di Hollywood”, ma per l’attore già il fatto di essere stato molto vicino a ottenere parti di rilievo ha costituito uno stimolo a dare sempre il meglio di se stesso.

Ecco cosa si dice ultimamente sulla vita privata e professionale dell’attore.

5. Henry Cavill non è più single

É notizia dello scorso aprile, ma è bene ricordarla ai fan dell’attore. Henry Cavill è fidanzato ufficialmente con Natalie Viscuso, vice presidente degli studi televisivi e digitali di Legendary Entertainment. I due hanno dato la notizia postando sui rispettivi profili Instagram una loro foto mentre giocano a scacchi.

4. Henry Cavill è uno degli attori più ricchi di Netflix

Con “The Witcher” Henry Cavill ha realizzato degli ottimi guadagni. Secondo quanto riportato da Variety, Cavill ha guadagnato quasi mezzo milione di dollari per episodio nella prima stagione di “The Witcher “, che moltiplicato per otto episodi porta alla cifra dicirca 3.2 milioni di dollari. Per ciò che concerne la seconda stagione dell’acclamata serie, lo stipendio di Cavill è diventato ancora più alto, giungendo, secondo alcune fonti, a un milione di dollari per episodio.

3. L’attore non interpreterà Superman in “The Flash”

Sebbene Henry Cavill non abbia alcuna intenzione di appendere il mantello al chiodo, “The Flash” con Ezra Miller non ha nel cast né la presenza di Ben Affleck né quella di Henry Cavill. Sembrerebbe che la presenza dell’Uomo d’Acciaio venga sostituita da Supergirl (Sasha Calle).

2. Lo showrunner di “Daredevil” e il suo pensiero su Cavill/Superman

Clark Kent è stato interpretato per l’ultima volta da Cavill in “Justice League” di Zack Snyder poi completato da Joss Whedon e successivamente riproposto in streaming nella versione originale di Snyder.

Steven S. DeKnight, showrunner della serie “Daredevil”, ha affermato, in risposta al commento di un fan su Twitter, che sarebbe stato felice dedicarsi a un progetto legato a Superman interpretato da Henry Cavill.

1. Red Dead Redemption 2

In un’intervista rilasciata ultimamente, Cavill – che è un amante dei videogiochi – ha affermato di aver iniziato “Red Dead Redemption 2” e l’idea di un film basato su questo gioco non gli dispiacerebbe affatto. “Ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2; so di essere in ritardo rispetto agli altri, ma ho iniziato a giocarci e mi sto davvero divertendo. Penso che sarebbe divertente trasformarlo in un film”. A noi non dispiacerebbe ritrovarlo come protagonista di un nuovo progetto legato a una trasposizione di videogiochi e per questo non possiamo che augurargli buona fortuna!

Roberta Rosella

14/01/2022