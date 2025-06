Helena Prestes rompe il silenzio: “Amo Javier, smettete di parlare”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di affrontare le voci che circolano riguardo a una presunta crisi con il suo compagno, il pallavolista Javier Martinez. In un recente post su Instagram, la modella ha voluto chiarire la sua posizione, affermando il suo amore per Javier e negando categoricamente le indiscrezioni riguardanti una rottura tra di loro. Questo intervento arriva dopo giorni di speculazioni e commenti da parte di fan e media.

La dichiarazione d’amore di Helena

In un messaggio diretto e appassionato, Helena ha espresso il suo desiderio di mettere a tacere le voci infondate. “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”, ha scritto la 34enne. Queste parole non solo sottolineano il suo affetto per Javier, ma evidenziano anche la frustrazione nei confronti di chi diffonde notizie false. La modella ha voluto chiarire che la loro relazione è solida e che non c’è stata alcuna crisi.

La risposta alle voci di tradimento

Helena ha anche affrontato direttamente le accuse di tradimento che sono emerse nei giorni precedenti. “Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c’è stato”, ha affermato, sottolineando l’impatto emotivo che tali voci possono avere su di loro. Con queste parole, la modella ha voluto difendere non solo la sua relazione, ma anche la dignità di entrambi. La sua reazione è un chiaro segnale che desidera proteggere la loro intimità da speculazioni infondate.

La chiusura dello sfogo

Concludendo il suo messaggio, Helena ha invitato chiunque stia alimentando queste voci a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. “Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”, ha dichiarato, ribadendo la determinazione di continuare la loro vita insieme, lontano dalle chiacchiere. Questa affermazione non solo riafferma il legame tra i due, ma serve anche come monito a chi si diverte a speculare sulla vita altrui. La modella ha scelto di affrontare la situazione con fermezza, dimostrando che l’amore tra lei e Javier è più forte di qualsiasi voce di corridoio.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!