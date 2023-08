“Heartstopper”: novità sul futuro della serie targata Netflix

Heartstopper è una delle serie targate Netflix più apprezzate degli ultimi tempi. Si tratta di una serie volutamente rivolta ai giovani, che ha come protagonisti due giovanissimi. Dopo le prime due stagioni, la serie ha conquistato il cuore dei suoi fan. Viene quindi spontaneo chiedersi quale sarà il futuro della serie. Ci sarà una terza stagione? Da quanto si apprende negli ultimi giorni, i fan saranno felicissimi della notizia. Netflix ha annunciato che ci sarà una terza stagione.

Heartstopper significa letteralmente “cuore in gola”. Si tratta di un riadattamento dei romanzi grafici e webcomic, scritti e ideati da Alice Oseman, che hanno venduto più di 3 milioni di copie. Si tratta di una serie drammatica LGBTQ+, pensata per adolescenti ed interpretata da giovanissimi, tra amicizia e primi amori.

Di seguito la trama:

“Charlie Spring e Nick Nilson scoprono che la loro amicizia potrebbe essere qualcosa di più. In ogni puntata, si racconta la loro vita, tra la scuola e la scoperta dell’amore adolescenziale. Non mancano i racconti dei loro amici Tao, Elle, Tara, Darcy e Isaac.“

La seconda stagione è composta da 8 episodi ed è disponibile su Netflix dal 3 agosto 2023. Il buon riscontro a livello di critica e pubblico, ha convinto fin da subito il colosso streaming a rinnovarla per una terza stagione. La particolarità di questa serie è che tratta tematiche LGBTQ+ da un punto di vista differente, quello degli adolescenti. I sentimenti dei ragazzi vengono inoltre descritti in modo molto profondo, arrivando al cuore dello spettatore.

La scrittrice ha spiegato inoltre che, nonostante lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, preferisce non avere pause troppo lunghe tra una stagione e la successiva. Pare quindi che sia già all’opera per produrre una terza stagione ricca di sorprese ed emozioni. Per conoscere nuovi dettagli sulla trama della prossima stagione però, sarà necessario attendere alcune settimane.