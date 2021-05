Grey’s Anatomy: anche Greg Germann esce di scena

“Grey’s Anatomy” saluta un altro pezzo del cast Greg Germann non sarà più personaggio fisso, ma probabilmente prenderà il ruolo di guest star.

Greg Germann lascia “Grey’s Anatomy” per tornare come guest star

Greg Germann si unisce a Jesse Williams e saluta anche lui la serie di successo della ABC “Grey’s Anatomy”. Il suo personaggio però non scomparirà del tutto. Infatti è probabile che riprenderà il suo ruolo come guest star in futuro. L’episodio che annuncia la doppia uscita è “Tradition”. Questo segna sia l’addio di Williams e sia l’ultimo episodio come regolare della serie per Germann. Per legare bene le cose, i due personaggi, Jackson e Koracick, se ne andarono via insieme.

La produttrice esecutiva e showrunner di “Grey’s Anatomy” Krista Vernoff ha detto a Deadline: “Greg Germann è un comico geniale e siamo così fortunati che ha portato il suo talento al nostro spettacolo in questi ultimi anni“, e ha poi aggiunto:”Greg ci mancherà terribilmente, ma abbiamo in programma di rivedere Tom Koracick!”

Le uscite di Greg Germann e Jesse Williams seguono la partenza di un altro regular della serie, Giacomo Gianniotti, che ha lasciato all’inizio di questa stagione.

L’esilarante dott. Tom Koracick

L’attore nella serie interpreta il dottor Tom Koracick, un brillante neurochirurgo impenitente nella sua arroganza e nelle sue occupazioni romantiche. Il suo personaggio è presente dal 2017. Apparso come ricorrente nella stagione 14, è stato promosso a regolare all’inizio della stagione 16 .

A Deadline anche Greg Germann ha rilasciato le sue impressioni: “Aver lavorato con tutte le persone incredibilmente talentuose coinvolte con Grey’s negli ultimi anni è stato un vero privilegio” e ha concluso dicendo:”Un grande grazie ai fan perché è stata davvero un’esperienza condivisa!”

L’ex membro del cast di “Ally McBeal” ha contribuito a portare un po’ di leggerezza in questa stagione, piena di dolore e angoscia dovuta alla pandemia. Le battute spiritose di Koracick con Meredith (Ellen Pompeo) fuori dal coma indotto da Covid, sono state sicuramente un momento culminante.

Il dott. Koracick ha avuto un intenso arco di stagione mentre, come Meredith, ha combattuto contro Covid e ha avuto un lieto fine. Anche il suo triangolo amoroso si è risolto positivamente. Con Teddy che lo ha lasciato andare e lui e Owen (quasi) si sono riconciliati in un momento toccante, dando così il via all’arrivederci del personaggio alla chiusura della puntata.

L’impegno teatrale di Greg Germann

Possiamo ritrovare l’attore in “Herding Cats” di Lucinda Coxon, che segna la prima produzione post-pandemia a fondere teatro di persona e live streaming. Qui Greg Germann si esibisce su un palcoscenico di Los Angeles e viene trasmesso tramite collegamento video al Soho Theatre dove Jassa Ahluwalia e Sophie Melville si esibiscono di fronte a un pubblico di persona. Allo stesso tempo, il pubblico di tutto il mondo può accedere alla produzione come un’esperienza teatrale trasmessa in streaming dal vivo che combina le performance degli attori americani e britannici in tempo reale.

Francesca Reale

21/05/2021