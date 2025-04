Grande apprensione in casa Yenersoy: il piccolo Can rapito di nuovo, Oylum in crisi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La tensione cresce in casa Yenersoy dopo il rapimento del piccolo Can, un evento che ha scosso profondamente la famiglia. Oylum, la madre del bambino, si trova in una situazione disperata e le anticipazioni dell’episodio di “Tradimento“, in onda domani, martedì 29 aprile, su Canale 5 alle 14.10, promettono di rivelare ulteriori sviluppi drammatici.

Riepilogo degli eventi precedenti

Nell’ultimo episodio, Zelis ha raccontato la terribile esperienza vissuta: mentre si occupava di Can, un gruppo di uomini ha fatto irruzione in casa, bendandola e imbavagliandola per rapire il bambino. Questo atto violento ha lasciato Oylum in uno stato di shock, aggravato dalla scoperta che la nonna del piccolo ha cambiato il suo nome in Behran, in onore del fratello defunto. Questo gesto ha scatenato la reazione di Oylum, che ha deciso di denunciare Mualla, la nonna, attraverso un’intervista rilasciata con l’aiuto della cugina giornalista.

In un contesto già difficile, Oylum ha anche affrontato una verità sconvolgente: durante un acceso litigio con Mualla, ha appreso di non essere la figlia biologica di Tarik e Guzide. Questa rivelazione ha colpito non solo Oylum, ma anche i suoi genitori, che hanno scoperto la verità con grande sgomento.

Anticipazioni dell’episodio del 29 aprile: il sostegno di Kahraman

Kahraman, cugino di Behram, si trova a Istanbul con l’intento di sostenere Oylum in questo momento critico. È consapevole che Mualla è coinvolta nel rapimento e si è impegnato a far ragionare la zia per restituire il bambino alla madre. La sua determinazione è evidente, e promette a Oylum che farà tutto il possibile per aiutarla a riabbracciare Can.

Nel frattempo, Kahraman affronta Mualla, sperando di persuaderla a tornare sui suoi passi e a restituire il bambino. La situazione è tesa e le emozioni sono forti, con Kahraman che si sente rattristato per quanto sta accadendo.

Il supporto di Tolga e la rivelazione di Oylum

Accanto a Oylum c’è anche Tolga, che ha finalmente riconosciuto di non aver mai smesso di amarla. In questo momento di grande dolore, le offre il suo supporto incondizionato. Oylum, sentendosi sopraffatta dalla situazione, decide di confidarsi con Tolga, rivelandogli il segreto che ha scoperto: non è la figlia naturale di Guzide e Tarik. La reazione di Tolga è di shock, mentre cerca di comprendere la gravità della situazione e di supportare Oylum in questo momento difficile.

Le anticipazioni dell’episodio di domani promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso, mentre la trama si sviluppa attorno a temi di famiglia, identità e lotta per la verità. La storia di Oylum e del piccolo Can continua a coinvolgere il pubblico, mantenendo alta l’attenzione su “Tradimento“.

