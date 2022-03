Godzilla vs Kong: il sequel sarà girato entro la fine dell’anno

Secondo l’agenzia governativa Screen Queensland, un sequel attualmente senza titolo del blockbuster del 2021 “Godzilla vs Kong” è stato girato nel Queensland, in Australia.

Godzilla Vs Kong, nel sequel tutti i misteri saranno svelati

Oggi il Premier di Stato australiano, Annastacia Palaszczuk, ha dichiarato che le riprese termineranno entro la fine dell’anno in località della Gold Coast e del sud-est nella foto di Legendary.

I dettagli del sequel sono stati tenuti nascosti, anche se il regista di “Godzilla vs Kong”, Adam Wingard, ha detto a Deadline che “adorerebbe assolutamente continuare” con il franchise, e ha aggiunto: “Il chiaro punto di partenza che abbiamo individuato (in GVK), esplorando Hollow Earth, penso che ci sia molto altro da fare lì. Questa è una preistoria del pianeta Terra, da dove provengono tutti i titani. Risolviamo un po’ di mistero in questo film, cose che voglio vedere risolte, esplorate e spinte al livello successivo”.

Screen Queensland riferisce che il film fornirà una spinta economica di 79,2 milioni di dollari australiani (58,6 milioni di dollari) alla regione e creerà 505 posti di lavoro per il cast e la troupe locali, oltre a opportunità per 750 comparse.

“Godzilla vs Kong” di Legendary/Warner Bros era già stato girato nel Queensland e ha incassato oltre 468 milioni di dollari a livello globale. Il produttore Eric McLeod ha commentato: “Le troupe altamente qualificate, le strutture di prim’ordine e le location uniche rendono le riprese in Australia un’esperienza fantastica. Il supporto del governo federale è sempre stato fondamentale per il nostro successo nel raggiungere un alto livello di regia e un’esperienza del pubblico senza precedenti”.

Il Queensland tra le destinazioni sempre più gettonate dalle produzioni internazionali

Palaszczuk ha aggiunto: “La produzione dovrebbe fornire più del doppio dei 36,5 milioni di dollari che Godzilla Vs Kong ha portato allo stato ed è un gradito impulso per la nostra economia mentre ci riprendiamo dagli impatti della pandemia globale e dagli eventi di inondazione del Queensland sudorientale. Questi tipi di produzioni avvantaggiano la nostra industria cinematografica, forniscono posti di lavoro locali e forniscono un gradito impulso alle nostre piccole imprese e comunità dentro e intorno ai nostri siti di produzione”.

Dall’inizio della Production Attraction Strategy nel 2015, il Queensland è diventato una destinazione sempre più popolare per le produzioni internazionali. I progetti recenti da girare lì includono la serie NBC “Young Rock”, “Joe Vs Carole” di Peacock, il film “MGM” di Ron Howard; “Thirteen Lives”, “Elvis” di Baz Luhrmann, “Spiderhead” di Netflix e la commedia romantica di George Clooney/Julia Roberts della Universal “Ticket To Paradise”.