Gli attori di Tradimento al BCT Festival di Benevento 2025: emozioni e racconti dal set

Il BCT Festival di Benevento 2025 ha accolto i protagonisti della celebre soap turca “Tradimento“, un fenomeno che ha conquistato il pubblico italiano. Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim hanno condiviso le loro esperienze e impressioni sul successo della serie e sul calore degli spettatori italiani. Durante un’intervista nel suggestivo giardino dell’Antum Hotel, i tre attori hanno rivelato dettagli interessanti sui loro personaggi e sulla loro vita professionale.

L’incontro con i protagonisti di Tradimento

Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim hanno fatto il loro debutto in Italia in occasione del festival, dove hanno incontrato i giornalisti per discutere dei loro ruoli nella soap. Feyza interpreta Oylum, Caner è Tolga e Yusuf veste i panni di Ozan. Durante l’intervista, i tre attori hanno espresso la loro sorpresa per l’accoglienza calorosa ricevuta dal pubblico italiano. “Non ci aspettavamo un tale affetto, ma siamo molto felici di essere qui”, hanno dichiarato con entusiasmo.

Ozan, il personaggio di Yusuf, è descritto come il più impulsivo della serie, ma l’attore ha chiarito che nella vita reale è molto più tranquillo. “Sono sempre stato un ragazzo a posto, non ho mai avuto problemi e sono più calmo di Ozan“, ha affermato. I tre attori hanno anche rivelato di essere grandi ammiratori del cinema italiano, citando nomi illustri come Sophia Loren tra le loro icone.

La popolarità e il suo impatto sulla vita personale

Con il successo di “Tradimento“, è naturale chiedersi come la fama abbia influenzato la vita dei protagonisti. Feyza ha condiviso che, nonostante la notorietà, la loro vita quotidiana è rimasta sostanzialmente invariata. “La popolarità non ha cambiato molto, ma ci ha avvicinato al pubblico. Quando ci fermano per strada e ci dicono che sono felici di conoscerci, è un momento speciale”, ha spiegato.

L’interprete di Oylum ha aggiunto che il suo ruolo nella soap porta gioia agli spettatori, il che a sua volta lo rende felice. Questo scambio di emozioni tra attori e pubblico è fondamentale per loro. Feyza ha anche sottolineato che il successo della serie è frutto della chimica tra i protagonisti e del lavoro di squadra. “C’è una bella sintonia tra di noi, sia sul set che dietro le quinte. Anche se le lunghe ore di lavoro possono essere faticose, la sinergia tra tutti rende il lavoro più facile e contribuisce al successo di ‘Tradimento‘”, ha affermato.

La cultura italiana e il desiderio di avvicinarsi al pubblico

Dopo aver sperimentato l’affetto del pubblico italiano, i tre attori hanno espresso il desiderio di esplorare ulteriormente la cultura italiana, anche attraverso programmi televisivi o reality show. Yusuf, che ha esperienza come presentatore, ha affermato: “Ci piacerebbe molto continuare a interagire con il pubblico italiano. È un’esperienza vivace e calorosa”.

Quando gli è stato chiesto cosa li avesse colpiti di più della vita in Italia, Feyza ha menzionato la tradizione della siesta pomeridiana. “Volevo uscire a prendere un gelato nel primo pomeriggio, ma ho trovato tutto chiuso! È interessante come ci si prenda del tempo per riposare”, ha commentato. Yusuf ha aggiunto che, a suo avviso, le culture turca e italiana condividono molte somiglianze, come l’amore per la buona cucina e la convivialità. “Siamo entrambi popoli calorosi e ci somigliamo in molte cose”, ha concluso.

L’incontro con i protagonisti di “Tradimento” ha offerto uno sguardo affascinante sulla loro esperienza e sul legame che si sta creando con il pubblico italiano, un legame che promette di crescere ulteriormente nei prossimi anni.

