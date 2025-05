Gianmarco si avvicina alla scelta finale, mentre Margherita e Dennis lasciano il programma insieme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Uomini e Donne” ha regalato momenti di grande emozione e colpi di scena durante la registrazione di oggi, 4 maggio 2025. Gianmarco Steri, tronista del programma, è ormai vicino a prendere una decisione cruciale riguardo alla sua corteggiatrice, mentre nel Trono Over, Margherita Aiello e Dennis hanno scelto di abbandonare il programma insieme. Questi eventi hanno catturato l’attenzione del pubblico, con dettagli forniti da Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco e le sue corteggiatrici: un momento decisivo

Gianmarco ha vissuto due esterne significative con le sue corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, che hanno messo in luce le sue preferenze. Durante l’incontro con Nadia, avvenuto nel suo negozio, la corteggiatrice ha colto l’occasione per fargli gli auguri di compleanno, presentandogli una foto che ritraeva entrambi. Questo gesto ha toccato profondamente Gianmarco, evidenziando un’intimità che ha fatto la differenza.

L’esterna con Cristina, invece, ha avuto un’atmosfera più festosa, grazie alla presenza degli amici di Gianmarco. Questo incontro, pur essendo caratterizzato da momenti di allegria, non ha avuto lo stesso impatto emotivo. In studio, Gianmarco ha chiarito le sue sensazioni, affermando: “Mi arriva di più Nadia“. Le parole del tronista hanno suscitato una reazione emotiva in Nadia, che non ha potuto trattenere le lacrime. D’altro canto, Gianmarco ha riconosciuto la sensibilità di Cristina, ma ha anche evidenziato la mancanza di quella connessione che lei sperava di instaurare. Nonostante le incertezze, Gianmarco ha ballato con entrambe le corteggiatrici e ha annunciato che la prossima settimana prenderà finalmente la sua decisione.

Margherita e Dennis: una nuova avventura insieme

Nel segmento dedicato al Trono Over, l’attenzione si è spostata su Margherita Aiello e Dennis, che hanno sorpreso tutti decidendo di lasciare il programma insieme. La coppia ha scelto di abbandonare le telecamere, mano nella mano, per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita lontano dal pubblico. Questa decisione ha suscitato reazioni miste tra i presenti in studio, con alcuni che hanno applaudito la loro scelta e altri che hanno espresso dispiacere per la loro partenza.

In un altro momento del Trono Over, Arcangelo si è trovato al centro dell’attenzione insieme a Cinzia e Marina. Dopo un bacio con Cinzia, Marina ha deciso di interrompere la conoscenza, generando discussioni tra i presenti. A catalizzare l’attenzione è stato l’intervento di Gemma Galgani, che ha continuato a mostrare il suo interesse nei confronti di Arcangelo, cercando di ottenere chiarezza sulla loro situazione. Gemma ha dimostrato una determinazione che ha colpito gli spettatori, rendendo il suo percorso all’interno del programma sempre più intrigante.

Questi eventi hanno reso la registrazione di oggi di “Uomini e Donne” un appuntamento imperdibile per gli appassionati del programma, in attesa di scoprire come si evolveranno le storie dei protagonisti.

