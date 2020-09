Regia: Christian Frei e Maxim Arbugaev

Genere: documentario

Durata: 113 minuti

Produzione: Svizzera, Cina, Russia, 2018

Distribuzione: Trent Film

Data di uscita: 24 settembre 2020

"Genesis 2.0", docufilm del fotografo e regista Christian Frei e del regista Maxim Arbugaev, è stato presentato nella sezione World Cinema Documentary al Sundance Film Festival. Un documentario che ragiona sul superamento dei limiti dell'uomo che porta spesso a conseguenze disastrose e inaspettate. Il film fa luce sulle bioingegneria nel mondo di oggi, offrendo un ritratto suggestivo e inedito dei risvolti etici della biologia sintetica, utilizzata dall'uomo che aspira e potrebbe diventare Creatore, mosso dall'orgoglio e dalla supremazia. Ignaro della Natura e delle sue leggi che da sempre dominano il mondo intero. Un film avvincente e originale su un cambiamento radicale di tutto ciò che oggi conosciamo.

Genesis 2.0: la trama

Nelle isole dell’Oceano Artico, ogni anno, nella fredda estate della Siberia Settentrionale, decine di cacciatori viaggiano verso i luoghi selvaggi delle Isola della Nuova Siberia, inabitabili per l'uomo, ma sede di un tesoro prezioso. Alla ricerca delle zanne di mammut, conosciute con il nome di oro bianco, che testimonia ancora oggi la presenza di animali che si sono estinti migliaia di anni fa. Il progressivo riscaldamento globale rende la caccia di questi uomini sempre più proficua, trovando centinaia di antichi fossili dai quali gli scienziati genetici tentano di ricrea la vita stessa. "Genesis 2.0" anticipa la prossima rivoluzione tecnologica, quando un giorno, il gruppo scopre una carcassa di mammut straordinariamente conservata.

Riflessioni, spunti e informazioni

"Genesis 2.0", vincitore di numerosi presi e presentato a festival cinematografici italiani e internazionali, esplora un mondo nuovo, non ancora del tutto noto, ma che potrebbe diventare quello dell'uomo nel prossimo futuro. La biologia sintetica che sfida ogni legge della Natura, supera a volte anche l'etica e la morale del singolo individuo. Questa nuova tecnologia sta acquistando sempre più consenso, dividendo l'opinione pubblica. "Genesis 2.0" pone uno sguardo critico sulle possibilità del domani, sui laboratori dove si lavora con genomi, DNA e dove si parla di clonazione. Un qualcosa che sembra in contrasto con gli splendidi paesaggi naturali del film, ma che invece ne è il punto di partenza. Il momento in cui il contatto tra la preistoria e il 21º secolo diventa possibile inizia nella lande desolate della Nuova Siberia.