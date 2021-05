Gaslight: Jessica Rothe sarà la protagonista della serie TV

“Gaslight”, il prossimo adattamento televisivo del podcast di successo di QCODE la cui protagonista sarà interpretata da Jessica Rothe di “Happy Death Day”.

Gaslight: cast e produzione

Jessica Rothe sarà la protagonista di “Gaslight” e indosserà i panni di Danny, una donna che scompare misteriosamente alla fine del liceo. La serie riprende anni dopo, quando Danny si imbatte inaspettatamente nella sua vecchia migliore amica, Becca, interpretata da Kelsey Asbille. Nel cast anche Marc Rissmann (The Man in High Castle) e Will Dalton (Loving). La serie è basata sull’omonimo podcast di Miles Joris-Peyrafitte, che a sua volta vantava un cast impressionante: Kelsey Asbille, Chloë Grace Moretz, Taran Killam, John Gallagher Jr., Penelope Ann Miller, Chris Ellis e Amandla Stenberg.

Joris-Payrafitte, regista di “As You Are” del 2016 e “Dreamland” del 2019, dirigerà anche “Gaslight”. Sarà poi produttore esecutivo insieme a Rothe, Asbille, Moretz (e il fratello Trevor Moretz), oltre alla produttrice di “The Irishman” Emma Koskoff. New Regency sta finanziando il progetto, che segna la loro seconda collaborazione con QCODE, dopo “The Edge Of Sleep”, annunciato il mese scorso. Intanto la produzione di “Gaslight” inizierà a giugno

Sinossi ufficiale della serie

Tutti pensavano che Danny (Rothe) fosse scomparsa. Verso la fine dell’ultimo anno è svanita una notte lasciando tutti confusi e devastati, inclusa la sua più cara amica Becca (Asbille). Gaslight riprende anni dopo, quando una sera, mentre Becca, il suo marito e il loro bambino stanno cenando, ricevono una visita. È Danny. Inspiegabilmente, dopo tutti questi anni senza contatti o spiegazioni, è tornata. Sta cercando di riconnettersi. Man mano che apprendiamo di più su di lei e sul suo ragazzo Ben, ci rendiamo presto conto che c’è qualcosa di molto più oscuro e sinistro in gioco.

