Game of Thrones 8: Peter Dinklage racconta il destino di Tyrion

Peter Dinklage l’attore interprete del personaggio di Tyrion Lannister in “Game of Thrones“, ha svelato dei dettagli sull’ottava e ultima stagione della popolare serie televisiva.

Game of Thrones 8: un tragico destino per Tyrion?

In una recente intervista su Vulture, Peter Dinklage ha parlato del suo personaggio, Tyrion, lasciando intendere che gli autori della serie potrebbero avergli riservato un futuro tutt’altro che roseo.

“Game of Thrones” sta per tornare sul piccolo schermo con l’ottava stagione, che sarà anche l’ultima di questa incredibile saga. L’attore Dinklage ha recentemente espresso grande tristezza all’idea di abbandonare non solo i vari set visitati negli anni per girare la serie campione d’ascolti HBO, ma anche le persone che hanno fatto parte della sua vita in questi otto anni di lavoro alle storie create da George R.R. Martin.

Tyrion è uno dei personaggi più amati della serie e nonostante sia sopravvissuto a diverse situazioni al limite del disperato, se c’è una cosa che “Game of Thrones” ha insegnato al suo pubblico è che nessuno è mai al sicuro.

Parlando con i giornalisti, Peter Dinklage ha forse anticipato il reale destino del suo personaggio, Tyrion Lannister che è stato presente nella serie fin dalla primissima stagione: “Penso che a Tyrion, gli sia stato riservato un finale davvero un bellissimo. Non importa quale sia, anche la morte, per esempio, sarebbe una degna conclusione.”

Le sue parole appaiono sicuramente pervase da un velo di malinconia, derivata più che altro dall’addio al set di “Game of Thrones” e a tutti i suoi colleghi, coi quali è rimasto legato in tutti questi anni.

Peter ha descritto così l’ultimo giorno sul set. “Per quanto sia stato un po’ estroso, il mio ultimo giorno è stato anche magnificamente agrodolce, molte persone che amo dello show, anche se non lavoravano quel giorno, sono venute sul set per salutarci, è stato bellissimo.”

Tornado al suo personaggio, invece, quello che si potrebbe presumere dalle parole di Peter Dinklage è una probabilmente una tragica scomparsa del “folletto”. Questa ipotesi, lascia comunque molti punti di domanda, anche perché contraddice le dichiarazioni, rilasciate in precedenza, da un altro membro del cast, Nikolaj Coster-Waldau, che interpreta il fratello di Tyrion, che sembravano suggerire che la famiglia dei Lannister sarebbe sopravvissuta.

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire non solo quale sarà il destino di questo amatissimo personaggio, ma soprattutto per vedere come gli autori di “Game Of Thrones 8” hanno sviluppato il capitolo finale di questa avvincente saga.

Chiara Broglietti

16/10/2018