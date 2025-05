Gabriele Salvatores torna a Trieste con un film ispirato al noir “La variante di Lüneburg”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista Gabriele Salvatores, noto per il suo stile narrativo unico e per la capacità di esplorare temi complessi, si prepara a dirigere un nuovo film che segna un cambio di rotta rispetto alle sue precedenti opere. Ispirato al romanzo noir “La variante di Lüneburg” di Paolo Maurensig, il progetto porterà il regista a Trieste, una città che ha già fatto da sfondo a diversi suoi lavori. Le riprese inizieranno a novembre e promettono di offrire una narrazione intensa e coinvolgente.

Trieste come sfondo del nuovo film

Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, è una città ricca di storia e cultura, che ha già ospitato diverse produzioni cinematografiche. Salvatores ha scelto di tornare in questa località per ambientare la sua nuova storia, che si distacca dalle tematiche legate all’infanzia e all’immigrazione, affrontando invece il mondo degli scacchi e la rivalità tra due maestri. La città, con la sua atmosfera unica, si presta perfettamente a creare il contesto ideale per un racconto noir, in cui si intrecciano tensioni e conflitti.

Il regista ha già utilizzato Trieste come set per opere come “Il ragazzo invisibile” e “Napoli – New York“, ma questa volta l’ambientazione sarà esplicitamente legata alla città giuliana. La scelta di Trieste non è casuale: la città è conosciuta per la sua storica comunità ebraica, che gioca un ruolo centrale nella trama del film. Questo elemento arricchisce ulteriormente la narrazione, rendendo il film non solo un’opera di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere su temi di identità e appartenenza.

La trama de “La variante di Lüneburg“

Il romanzo “La variante di Lüneburg“, pubblicato nel 1993, racconta la storia di due maestri di scacchi, uno ebreo e l’altro ufficiale nazista, che si sfidano in una lotta senza fine. La rivalità tra i due personaggi è alimentata da un odio profondo e inestinguibile, che si riflette nelle loro partite di scacchi. La scacchiera diventa così un campo di battaglia simbolico, dove si confrontano non solo le abilità strategiche, ma anche le ideologie e le esperienze di vita dei protagonisti.

Salvatores ha descritto il film come un’opera che esplora la complessità delle relazioni umane, utilizzando il gioco degli scacchi come metafora per rappresentare le sfide e le dinamiche di potere. La storia, pur mantenendo il focus sulla rivalità tra i due maestri, si arricchisce di elementi che parlano di frontiere e di come queste possano influenzare le vite delle persone. Il regista ha sottolineato l’importanza di raccontare storie che parlano di distanza e connessione, evidenziando come i confini, spesso percepiti come negativi, possano anche dare vita a relazioni significative.

La visione di Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores ha condiviso la sua visione per il film, evidenziando l’importanza della narrazione e del viaggio che i personaggi intraprendono. “La variante di Lüneburg è un noir ambientato nel mondo degli scacchi”, ha dichiarato il regista. “Racconta di due persone che, per tutta la vita, continuano a sfidarsi davanti a una scacchiera, quasi come I duellanti di Ridley Scott“. Questa affermazione mette in luce la volontà di Salvatores di esplorare temi universali attraverso una storia specifica, utilizzando il gioco degli scacchi come strumento narrativo.

Il film vedrà la partecipazione di attori italiani e tedeschi e sarà girato in entrambe le lingue, riflettendo la natura internazionale della storia. La scelta di un cast multilingue sottolinea l’intenzione di Salvatores di rendere il film accessibile a un pubblico più ampio, pur mantenendo la profondità e la complessità della trama originale. Il regista ha anche rivelato che il romanzo gli era stato proposto durante le riprese de “Il ragazzo invisibile“, ma solo successivamente ha trovato l’ispirazione per sviluppare il progetto.

Salvatores ha concluso affermando che “l’importante non è l’arrivo, ma il viaggio”, un concetto che si riflette non solo nella sua carriera, ma anche nella narrazione del film, che promette di essere un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e riflessioni.

