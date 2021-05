Friends: The Reunion, il video dell’episodio speciale

La reunion di Friends è ormai imminente. Il 27 maggio sarà trasmessa su HBO Max la puntata speciale della serie cult degli anni’90. Intanto la stessa HBO regala ai fans, ma perché no, anche ai curiosi, un anticipo di quello che vedremo.

Friends: il trailer della special reunion

HBO Max ha svelato il trailer ufficiale dello speciale della reunion di Friends, così da darci un primo sguardo a come sarà in realtà questo tanto atteso one-off. L’intero cast dell’iconica sitcom della NBC formto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, si è riunito sul set ricostruito dello spettacolo per lo speciale della reunion, ma dal trailer risulta molto altro.

Nel minuti del trailer, il cast ricrea una delle scene più iconiche, quella in cui Monica e Rachel perdono il loro appartamento a causa di Chandler e Joey. Si vede anche il cast partecipare a un tavolo di lettura di un episodio nel cuore dei fan, oltre a ripercorrere i momenti della serie sia sul set che su un palcoscenico moderato da James Corden. È stato precedentemente rivelato che le guest star per lo speciale includono Tom Selleck e Lady Gaga, e ne vediamo già alcuni di questo trailer.

Un salto nel nostalgico passato

All’inizio, la reunion di Friends doveva essere girata l’anno scorso e sarebbe stata parte del contenuto del giorno del lancio di HBO Max, ma la pandemia purtroppo ha ritardato tutto. Le riprese sono ripartite solo all’inizio del 2021. Indipendentemente da ciò, il trailer appare come uno sguardo emotivo e nostalgico su uno dei migliori spettacoli per la TV mai realizzati. Quello che pare chiaro e reso ancora più dolce dal video, è che questo cast è ancora molto unito e si ama ancora, come il primo giorno.

Francesca Reale

20/05/2021