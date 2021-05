Friends: lo special teaser trailer della reunion

La HBO ha pubblicato il teaser trailer dell’attesissimo “Friends: The Reunion” indicando anche la data ufficiale della messa in onda.

Il teaser trailer di “Friends: The Reunion”

Finalmente abbiamo una data di uscita ufficiale per l’attesissimo speciale sulla reunion di “Friends”, che andrà presto in onda su HBO Max. La piattaforma streaming ha annunciato che “Friends: The Reunion” uscirà il 27 maggio.

Oltre la data di uscita, è stato rilasciato un breve video teaser che presenta Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc che camminano uno accanto all’altro al rallentatore mentre vengono ripresi da dietro. Una nuova versione di “I’ll Be There For You” viene riprodotta in sottofondo prima che il gruppo svanisca. Ed infine appare il titolo “The One Where They Get Back Together”, che come da tradizione da il titolo alla puntata.

Una passerella di star per la reunion

Non solo la riunione presenterà le sei superstar, ma vanterà anche un impressionante elenco di guest star: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. “Friends: The Reunion” è stato girato nel originale palcoscenico della sitcom a Burbank, nel lotto della Warner Bros.

Lo speciale della reunion è stato diretto da Ben Winston, che è anche il produttore esecutivo insieme ai creatori di Friends e ai produttori esecutivi Marta Kauffman, David Crane e Kevin Bright. Inoltre i sei protagonisti di Friends sono anche co-produttori esecutivi dello speciale.

Tutte le 10 stagioni di Friends sono in streaming esclusivamente su HBO Max, grazie ad un accordo da 400 milioni di dollari con la WarnerMedia. Naturalmente, era l’unico posto per lo speciale della reunion, dove le sei star della sitcom dovrebbero guadagnare tra $ 3 e $ 4 milioni per la loro partecipazione.

“Friends: The Reunion” sarà presentato in anteprima il 27 maggio su HBO Max.

Francesca Reale

14/05/2021