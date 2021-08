Finch: la prima foto di Tom Hanks nel film Apple TV

Il nuovo film di fantascienza di Tom Hanks “Finch” debutterà su Apple TV+ venerdì 5 novembre, è stato annunciato giovedì da Apple, che ha anche svelato un’intrigante prima immagine del film.

Finch: Tom Hanks nei panni di un ingegnere robotico

“Finch” racconta un’avventura commovente di un uomo, un robot e un cane. Il protagonista, prima di partire per una missione dovrà assicurarsi che il suo amato compagno canino venga accudito dopo la sua partenza. Hanks interpreta il personaggio del titolo, un ingegnere robotico sopravvissuto a un cataclisma solare che ha lasciato il mondo in una landa desolata.

Di conseguenza, Finch ha trascorso l’ultimo decennio vivendo in un bunker sotterraneo. Qui ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane, Goodyear. In quel suo mondo crea un robot che chiama Jeff (Caleb Landry-Jones) per vegliare su Goodyear. I tre protagonisti si imbarcheranno in un pericoloso viaggio in un desolato West americano. Durante il percorso, Finch si sforzerà di mostrare a Jeff la gioia e la meraviglia di cosa significa essere vivi. Allo stesso tempo, il loro viaggio sarà animato da molte sfide mentre cercheranno di navigare tra pericoli del nuovo mondo.

Miguel Sapochnik (Game of Thrones) ha diretto “Finch” da una sceneggiatura originale dell’esordiente Craig Luck e Ivor Powell, l’ultimo dei quali è stato produttore associato di “Blade Runner” e “Alien”. La pellicola è stata prodotta da Kevin Misher, Jack Rapke, Jacqueline Levine e Powell, mentre Robert Zemeckis è stato produttore esecutivo insieme a Sapochnik e Luck, così come Andy Berman, Adam Merims e Jeb Brody, oltre a Frank Smith e Naia Cucukov di Walden Media

La prossima programmazione Apple TV+

Apple organizzerà sicuramente una campagna di premi per la sua ultima versione “CODA”. Il film, ha vinto tutti i primi premi al Sundance all’inizio di quest’anno e sarà disponibile a breve. Visto questo successo, forse i dirigenti dell’acquisizione di Apple meritano il beneficio del dubbio quando si tratta di “Finch”, che dopotutto vanta il due volte premio Oscar Hanks.

Il gigante dello streaming avrà anche l’adattamento di Shakespeare di Joel Coen, “La tragedia di Macbeth”, con Denzel Washington e Frances McDormand. Nel frattempo, il 2022 porta “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, “Emancipation” di Will Smith, “Swan Song” di Mahershala Ali e il thriller di Julianne Moore “Sharper”. È una lista piena e accattivante.

Francesca Reale

13//08/2021