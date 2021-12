La magica atmosfera del Natale è il periodo migliore per guardare insieme a tutta la famiglia i fantastici film di Natale. Tra le numerose proposte offerte dalla piattaforma streaming vi consigliamo i Film di Natale 2021 da non perdere su Netflix

Film di Natale 2021 da non perdere su Netflix

La piattaforma più famosa al mondo si streaming propone, attraverso un abbonamento mensile, un vasto catalogo di contenuti quando vuoi, dove vuoi su qualsiasi dispositivo. Offre gratuitamente 30 giorni nel quale tutti i contenuti saranno visibili senza nessun vincolo contrattuale. Include inoltre la possibilità di condividere l’abbonamento con un amico o un familiare.

Un Bambino chiamato Natale

“Un bambino chiamato Natale” è un film tratto dal romanzo bestseller di Matt Haig dove un coraggioso ragazzino di nome Nikolas intraprende una magica avventura tra le nevi del Nord accompagnato da una renna di nome Lampo e un fedele topolino. Il ragazzino e i suoi amici sono alla ricerca del padre di Nikolas partito per trovare il leggendario villaggio degli elfi di Elfhelm. Una meravigliosa avventura all’insegna della speranza dove niente è impossibile.

La Famiglia Claus

Il giovane Jules Claus odia il Natale e passa gran parte delle sue giornate nel negozio di giocattoli del nonno, un bel giorno però scopre qualcosa di straordinario che lo porterà ad essere proprio lui, dopo la perdita del padre e l’ormai anziano nonno, quello che dovrà salvare il Natale. Riuscirà Jules a portare avanti le tradizioni della Famiglia Claus?

Qualcuno salvi il Natale parte 1 e parte 2

Doppio appuntamento con il cast di Qualcuno salvi il Natale. Nella prima parte troviamo i due fratelli Kate e Teddy Pierce intenti nel mettere in atto un piano dove decidono di catturare Babbo Natale. Il piano però fallisce rischiando di far saltare il Natale così Kate e Teddy, insieme a Babbo Natale e i suoi elfi, devono trovare un modo per salvare il Natale prima che sia troppo tardi. Nella seconda parte troviamo nuovamente i due fratelli che dopo aver salvato il Natale due anni prima capiscono che il Polo Nord è in grave pericolo. Kate e Jack aiuteranno ancora una volta Babbo Natale a salvare la festività.

David e gli Elfi

Una nuova uscita targata Netflix per questo Natale 2021 che ci racconta la storia di un elfo che stanco per il troppo lavoro fugge dalla sua terra per cercare la magia del Natale. L’elfo Albert si recherà nel mondo reale dove incontrerà un bambino di nome David che lo aiuterà nel realizzare il suo desiderio. Un’avvincente storia di una magica amicizia che trasformerà i sogni in una meravigliosa realtà.

Michela De Paolis