Questo mercoledì prima delle feste sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche sette nuovi film.

Film al cinema dal 7 dicembre: i più attesi

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022, dove ha ricevuto il Leone d’Argento, esce da domani al cinema “Saint Omer” diretto da Alice Diop. Presso il tribunale di Saint-Omer si sta svolgendo il processo contro Laurence Coly, accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi, abbandonandola su una spiaggia nel nord della Francia prima dell’arrivo dell’alta marea. Ma con il passare del tempo non tutto sembra così chiaro.

Per gli amanti dell’animazione arriva il secondo capitolo del gatto più famoso del grande schermo. “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio” è un film di Bob Persichetti con la voce di Antonio Banderas. A undici anni di distanza dal primo film il grintoso Gatto fuorilegge si troverà a pagare un prezzo altissimo per colpa del suo sprezzo del pericolo e la sua totale mancanza di attenzione verso la propria sicurezza. Il felino ha già perso otto delle sue nove vite e per riaverle si butterà a capofitto in una grandiosa impresa: il viaggio alla ricerca della stella dei desideri, nella pericolosissima Foresta Nera.

Susanna Nicchiarelli è la regista di “Chiara” una pellicola biografica ambientata nel XIII secolo. Chiara è una ragazza che decide di lasciare la propria famiglia per seguire il viaggio di Francesco d’Assisi presso il monastero di San Damiano. Con il tempo diventa una figura chiave tra le consorelle e fonderà anche un ordine sancito dal Papa. Ma non tutto sarà così semplice visto che è una donna in un mondo governato da uomini.

Altro film biografico e storico in uscita questa settimana è “Il corsetto dell’Imperatrice” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps protagonista. Il film segue le vicende della famosa Imperatrice Elisabetta d’Austria, conosciuta da tutti come la Principessa Sissi, qui però oltrepassata la soglia dei quarant’anni. La sua ricerca di bellezza e gioventù la porteranno al malessere con svenimenti e progettando suicidi, percependo il malessere di una donna dell’epoca e della sua femminilità.

Film al cinema dal 7 dicembre: le altre uscite

“Si, chef! – La brigade” è una commedia francese diretta da Louis-Julien Petit con Audrey Lamy e François Cluzet protagonisti. Cathy ha un sogno, quello di aprirsi un ristorante tutto suo. Durante un periodo difficile decide però di accettare un lavoro come cuoco in una comunità di minorenni emigrati. Questo gli permetterà di scoprire una nuova realtà e contagiare i ragazzi con il suo amore per la cucina.

Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo sono i protagonisti del thriller di Gianluca Mangiasciutti “L’uomo sulla strada”. Irene dopo la perdita di suo padre per colpa di un pirata della strada non è più la stessa. Passati dieci anni ormai è diventata una ragazza introversa e piena di rabbia. Quando decide di abbondonare la scuola trova un lavoro nella fabbrica di Michele, l’uomo che era al volante quel giorno. Scoperto il nome della ragazza anche la vita di Michele cambia perché il momento della resa dei conti non può tardare.

“Ciurè” è un film drammatico italiano diretto da Giampiero Pumo. Tra la periferia di Palermo un uomo cerca in tutti i modi di vivere insieme a suo figlio, fino a quando non incontra una ballerina transgender. Tra cemento e luci colorate dei night club, due mondi così lontani cercheranno di sopravvivere e risolvere i loro problemi.

Tomas Barile

07/12/2022