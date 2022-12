Questa settimana di dicembre porta nelle nostre sale cinematografiche cinque nuovi film.

Film al cinema dal 15 dicembre: ritorno su Pandora

Dopo una lunga attesa durata tredici anni esce finalmente al cinema il nuovo capitolo della saga diretta da James Cameron “Avatar – La via dell’acqua”. Nel cast ritroveremo i protagonisti del primo film come Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver affiancati da new entry che comprendono tra gli altri Kate Winslet. Anche per questo nuovo film ci si aspetta un’esplorazione ancora più profonda dell’universo di Pandora, effetti speciali straordinari e sicuramente dei numeri giganteschi al box office mondiale dove si punta a superare i due miliardi di incassi del primo capitolo.

Da oggi è presente al cinema anche il film drammatico “Il ritorno” diretto da Stefano Chiantini con Emma Marrone protagonista. In un quartiere periferico del Lazio Teresa ha perso il suo lavoro e la sua condizione economica insieme al compagno e suo figlio piccolo crolla drasticamente. Un giorno rientrando a casa si scontra con un creditore che vuole i soldi dal suo compagno. Finita in galera per dieci anni al suo rientro tutto è cambiato e suo figlio ormai cresciuto non la considera più.

Film al cinema dal 15 dicembre: le altre uscite

Tramite interviste a personaggi del calibro di Pippo Baudo, Renzo Arbore, Carlo Verdone, Nino Frassica e Maria Grazia Cucinotta viene raccontata la storia di Massimo Troisi uno dei più grandi attori del cinema e della televisione nostrana. Grazie a filmati anche inediti di backstage, alle apparizioni televisive e teatrali nella pellicola “Il mio amico Massimo” in sala come evento speciale fino al 21 dicembre si ripercorre tutta una carriera conclusasi con il pluripremiato film “Il postino” del 1994.

Giuseppe Maggio e Carolina Sala sono i protagonisti del film scritto, con la partecipazione di Luca Infascelli, e diretto da Pappi Corsicato “Perfetta illusione”. Toni e Paolo sono una giovane coppia che aspira a diventare una classica famiglia borghese. I sogni sembrano infrangersi quando Toni al posto di una promozione riceve una lettera di licenziamento. Quando tutto sembra andare per il verso sbagliato Toni riscopre la sua passione per la pittura che aveva accantonato per seguire i sogni della compagna. Inizieranno così i problemi tra i due costretti ad una doppia vita e una lunga serie di bugie.

Il regista portoghese João Pedro Rodrigues dirige la commedia musicale “Fuoco Fatuo” con protagonisti Mauro Costa e André Cabral. Ambientato in una Lisbona del 2069 il film segue le vicende del Re senza corona Alfredo. Sul letto di morte ripensa alla sua giovinezza concentrandosi nel tempo in cui voleva diventare pompiere e il suo rapporto con l’istruttore Alfonso che cambierà per sempre la sua vita.

Tomas Barile

15/12/2022