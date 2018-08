Festival di Venezia 2018: programma del 2 settembre

La domenica del Festival di Venezia 2018 proietta due dei film in Concorso: “What You Gonna Do When the World’s on Fire?” e “The Sisters Brothers”, mentre ripropone per la seconda volta il dramma storico “Peterloo”.

Festival di Venezia 2018: in Concorso “What You Gonna Do When the World’s on Fire?” di Roberto Minervini e “The Sisters Brothers” di Jacques Audiard

Uno dei film in Concorso quest’anno è Venezia è un documentario che racconta i fatti avvenuti a Baton Rouge, Lousiana, nel luglio 2016, quando il giovane nero Alton Sterling venne ucciso, scatenando una violenta lotta tra la polizia e i manifestanti, aggravatasi con l’intervento del movimento “Black Lives Matter”. Tutto questo viene descritto nel film in bianco e nero di Roberto Minervini, “What You Gonna Do When the World’s on Fire?“, per la cui produzione si sono uniti agli USA quattro paesi europei: Italia, Francia, Belgio e Danimarca.

Desta molta curiosità il debutto in lingua inglese di Jacques Audiard, con un cast di tutto rispetto che vede protagonisti Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed; i primi due sono i Fratelli Sisters del titolo, “The Sisters Brothers”, incaricati in un polveroso scenario western di ammazzare un cercatore d’oro (Gyllenhaal) fuori dal comune. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo del canadese Patrick deWitt e le aspettative sono molto alte visto il successo che Audiard ha ricevuto con il suo precedente lavoro, “Dheepan”.

Festival di Venezia 2018: Fuori Concorso viene presentata la serie TV “L’amica geniale”

Éstato un caso letterario non da poco la quadrilogia di Elena Ferrante che inizia proprio con “L’amica geniale” e racconta l’amicizia di due bambine nei sobborghi poveri di Napoli, alla scoperta della ‘vita dei grandi’ con tutti i suoi compromessi, problemi e insoddisfazioni. L’opera è stata trasposta per il piccolo schermo in una serie TV di 8 puntate, di cui il Festival di Venezia 2018 proietta un’anteprima di 120 minuti. La serie è diretta da Saverio Costanzo, un regista italiano amante delle sfide e delle storie che raccontano senza filtri le vicissitudini dei più sfortunati; i casting per trovare gli attori perfetti per i vari ruoli sono durati 8 mesi.

Di Yervant Gianikian è invece il documentario “Il diario di Angela – Noi due cineasti“, con il quale vuole rendere omaggio alla scomparsa Angela Ricci Lucchi, collega regista e collaboratrice in molte opere, scomparsa quest’anno a Febbraio. Angela aveva l’abitudine di tenere un diario in cui annotava tutto ciò che le accadeva e svariati pensieri che le passavano per la mente; su questa raccolta di ricordi si basa il film, che ripercorre le avventure vissute con Gianikian e quelle a cui lui non ha preso parte ed ha scoperto solo tramite questa incredibile lettura.

A chiudere i Fuori Concorso “The Quietude”, una produzione Francia-Argentina che racconta la storia di due sorelle, costrette a riavvicinarsi dopo un lungo periodo di distanza causato da segreti rancori e azioni imperdonabili.

Valeria Brunori