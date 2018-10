Giovedì 18 ottobre parte ufficialmente la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’evento più importante della giornata è quello che vede protagonista il regista candidato all’Oscar Drew Goddard, che presenterà all’Auditorium Parco della Musica il suo ultimo film “7 Sconosciuti a El Royale“, in gara nella Selezione Ufficiale. Il programma è comunque colmo di appuntamenti grazie alla ricca sezione di Alice nella Città che il 18 ottobre presenta al pubblico quattro film e diversi cortometraggi. Spiccano in questo caso, tra i titoli della giornata, il film in Concorso “Broken Mirrors” e gli italianissimi “Go Home – A Casa Loro” di Luana Gualano e “Backliner” di Fabio Lovino, per il segmento Panorama Italia.

Festa del Cinema di Roma: “7 Sconosciuti a El Royale” protagonista della prima giornata

L’appuntamento è alle 19:30 con il nuovissimo thriller di Drew Goddard, “7 Sconosciuti a El Royale”, che apre i battenti di questa tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. É la Sala Sinopoli dell’Audiorium Parco della Musica ad ospitare il film di apertura della Festa.

Siamo negli anni Sessanta, nei pressi del Lago Tahoe, al confine tra California e Nevada, in un fatiscente hotel noto come “El Royale”. I sette “sconosciuti” hanno tutti alle spalle trascorsi da nascondere e segreti da seppellire. Nell’arco di una nottata verrà data ai protagonisti un’ultima possibilità di redenzione e starà a loro riuscire a sfruttarla al meglio per sfuggire ai demoni del passato.

Nel cast Chris Hemsworth e l’attrice del momento Dakota Johnson, annunciata tra gli ospiti ufficiali.

Festa del Cinema di Roma: Un ricco primo giorno per la sezione Alice Nella Città

Alle 14:00 “Broken Mirrors” apre la sezione dei film in Concorso per il segmento dedicato ad Alice Nella Città, portando in scena la difficile vita di Ariella, una ragazza ribelle cresciuta sotto l’occhio rigido e severo del padre. Segue alle ore 16:00 “Go Home” di Luana Gualano, un dramma ambientato in un centro d’accoglienza a Roma, dove si scatena un’apocalisse zombie.

Valerio Mastandrea è invece uno dei protagonisti del docufilm “Backliner” di Fabio Lovino. Mastandrea, quale guida narrativa del film, ci accompagna in un viaggio attraverso la musica e la poesia di Riccardo Sinigallia. Da non perdere è inoltre, alle ore 17:30, l’evento “Every Child is My Child”, con l’anticipazione del film “Live for Sirya”.

Chiude la giornata, alle ore 22:30, il classico di John Carpenter “Halloween La notte delle Streghe”, in uscita in versione restaurata e rimasterizzata per festeggiarne l’anniversario.

Per leggere il programma completo della Festa del Cinema di Roma vai sul sito ufficiale: Festa del Cinema di Roma 2018: Programma

Alessia Marcelli

10/10/2018