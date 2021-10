La nuova epica avventura targata Marvel Studios, “Eternals”, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di chiusura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città.

Eternals: I supereroi sbarcano all’Auditorium Parco della Musica

Il nuovo film Marvel Studios, “Eternals” di Chloé Zhao, chiuderà presso l’Auditorium Parco della Musica il programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città il 24 ottobre 2021. Entusiasmo da parte dei fans italiani degli eroi di casa Marvel, divenuti oramai un appuntamento costante nelle sale cinematografiche mondiali.

E’ questo il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, e porta sul grande schermo un’avventura epica che si snoda in migliaia di anni. Di essa sono protagonisti una nuova squadra di Supereroi, immortali, costretti ad uscire allo scoperto per unirsi contro il più antico nemico del genere umano: I Devianti. La regia è affidata a Chloé Zhao, premio Oscar® per “Nomadland”.

Nel cast anche Salma Hayek ed Angelina Jolie

Ad interpretare questi nuovi eroi, un cast di stelle che vede tra loro anche Angelina Jolie, nei panni di un’impetuosa guerriera, Thena, e, tra gli altri: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek.

l film è prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, mentre la sceneggiatura è firmata da Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo.

“Eternals”, uno dei film più attesi della stagione cinematografica, dopo l’anteprima di domenica 24 ottobre alla Festa del Cinema e ad Alice nella città, arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Maria Grazia Bosu

05/10/2021