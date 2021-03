Fast & Furious 9: anche il figlio di Vin Diesel nel cast

Nel cast di “Fast & Furious 9” ci sarà anche Vincent Sinclair, figlio di Vin Diesel ed indosserà i panni del giovane Dominic Toretto.

Il debutto sul grande schermo

Le riprese di “Fast and Furious 9” cominciate a giugno 2019 negli studios di Leavesden nell’ Hertfordshire in Inghilterra e terminate a novembre dello stesso anno, hanno visto per la prima volta il piccolo Vincent Sinclair (10 anni) recitare per il grande schermo. Pima di lui, ad interpretare il ruolo del giovane Dominic Toretto è stato Alex McGee in un flashback del film “Fast & Furious 7”.

“Fast & Furious 9”: trama e cast

Il film riprende dopo gli eventi di “The Fate of the Furious” uscito nel 2017. In questo nuovo capitolo, Dominic Toretto, affronterà il suo giovane fratello Jakob (John Cena), un pericoloso assassino che collabora con una vecchia nemica di nome Chiper (Charlize Theron). Lo stesso Jakob nutere una profonda vendetta nei confronti di Dominic.

Ad arricchire il cast del film troviamo: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang e Helen Mirren.

La conclusione di “Fast & Furious”

Il regista Justin Lin, che ha già diretto il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed infine il nono “Fast and Furious”, sarà alla regia anche degli ultimi due capitoli della fortunata serie. Ciò vuol dire la storyline che coinvolge Dominic Toretto e la sua famiglia giungerà al termine. Lo Spinoff dei film, basato sui personaggi è attualmente in lavorazione presso la Universal.

L’uscita nelle sale

L’uscita del nono capitolo di “Fast & Furious” avverrà al cinema. All’inizio era stata pensata per l’estate del 2020, ma la Universal ha deciso di posticipare l’uscita del film prima al 2 Aprile 2021, poi al 28 Maggio ed infine al 25 Giugno. Un rimbalzo di date dovute sia all’ancora persistente pandemia da COVID-19, ma soprattutto a fronte di un budget per la realizzazione del film da 200 milioni di dollari.

Francesca Reale

23/03/2021