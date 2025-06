Fantastici 4: Gli Inizi, un film Marvel che rompe gli schemi con un approccio innovativo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film della Marvel, “Fantastici 4: Gli Inizi“, si distingue nettamente dai suoi predecessori per il metodo di produzione adottato. In un’era in cui la CGI e i set virtuali dominano il panorama cinematografico, il regista Matt Shakman ha scelto un approccio radicalmente diverso, puntando su set reali e location autentiche. Questa scelta mira a restituire un’esperienza più tangibile e realistica, promettendo di coinvolgere il pubblico in un modo inedito.

Un approccio pratico alla produzione

Durante un incontro con i giornalisti, Matt Shakman ha condiviso dettagli interessanti sulla realizzazione di “Fantastici 4: Gli Inizi“. A differenza della consueta prassi della Marvel, che spesso fa ampio uso di blue e green screen, il regista ha optato per set fisici costruiti appositamente e per riprese in location reali. Questa decisione è stata motivata dalla convinzione che un approccio pratico possa migliorare l’interazione tra attori e ambientazione, rendendo le performance più autentiche.

Shakman, già noto per il suo lavoro su “WandaVision“, ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente realistico per gli attori. “Se è realistico per me come regista, è realistico anche per gli attori”, ha affermato. La produzione ha investito notevoli risorse nella costruzione di oggetti iconici, come un vero HERBIE e una Fantastic Car, oltre a modelli e miniature, inclusa un’astronave di quattro metri. Questi elementi fisici non solo arricchiscono il set, ma contribuiscono anche a un’esperienza visiva più coinvolgente per il pubblico.

L’ispirazione degli anni ’60 e il tributo a Kubrick

Ambientato negli anni ’60, “Fantastici 4: Gli Inizi” trae ispirazione da opere cinematografiche iconiche di quel periodo, in particolare dal lavoro di Stanley Kubrick. Shakman ha dichiarato che il team ha cercato di emulare lo stile di produzione dell’epoca, creando un film che sembri autentico per il suo tempo. “Ci siamo ispirati a ciò che Stanley Kubrick ha fatto in quegli anni”, ha spiegato il regista, evidenziando il desiderio di realizzare un’opera che rispecchi l’estetica e le tecniche di quell’epoca.

Questa scelta non è solo un omaggio al grande maestro del cinema, ma riflette anche un desiderio di innovazione all’interno del Marvel Cinematic Universe. Il regista ha enfatizzato l’importanza di costruire fisicamente gli elementi del film, permettendo così al cast e alla troupe di interagire con oggetti tangibili, piuttosto che con sfondi digitali. “È bellissimo quando crei delle cose dal nulla e puoi usarle sul set, puoi vederle e toccarle”, ha aggiunto, sottolineando il valore di un’esperienza cinematografica più concreta.

Data di uscita e attesa del pubblico

“Fantastici 4: Gli Inizi” è atteso nelle sale il 23 luglio 2025. Con un approccio così innovativo e una forte ispirazione retro, il film suscita grande curiosità tra i fan e gli appassionati di cinema. Le prime previsioni al box office indicano un interesse significativo, alimentato dall’anticipazione per un film che promette di rinnovare il genere supereroistico. La combinazione di un cast talentuoso, una produzione meticolosa e un omaggio a un’epoca cinematografica storica potrebbe rivelarsi una formula vincente per il successo del film.

