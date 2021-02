Evan Rachel Wood accusa di violenza sessuale Marilyn Manson

Evan Rachel Wood – attrice, cantante e attivista – ha affermato che Marilyn Manson ha “abusato in modo orribile” di lei per anni quando erano in una relazione, a cui ha alluso quando ha parlato di essere sopravvissuta alla violenza domestica nel corso degli anni. Manson ha risposto alle accuse di Wood ore dopo in un post su Instagram, definendo le sue dichiarazioni “orribili distorsioni della realtà”. Ha affermato che le sue “relazioni intime” sono state “sempre del tutto consensuali”.

La relazione tra Wood e Manson è diventata pubblica nel 2007 quando lei aveva 19 anni e lui 38. Si sono fidanzati nel 2010, ma si sono lasciati più tardi quell’anno.

Evan Rachel Wood: la confessione

In un post di Instagram lunedì mattina presto, e in una dichiarazione a Vanity Fair, Wood ha affermato: “Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come Marilyn Manson. Ha iniziato a prendersi cura di me quando ero adolescente e ha abusato di me in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte “.

La storia di Vanity Fair ha estratto le dichiarazioni di altre tre donne che accusavano Manson di abusi, “in segno di solidarietà”.

Le affermazioni di Manson dopo le accuse

Manson ha risposto alle accuse di Wood in un post su Instagram lunedì sera. “Ovviamente, la mia arte e la mia vita sono state a lungo un magnete per le controversie, ma queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della realtà”, ha scritto. “Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo. Indipendentemente da come e perché altri scelgono di travisare il passato, questa è la verità “.

Wood ha cominciato ad affermare di essere una sopravvissuta allo stupro e alla violenza domestica in un articolo di Rolling Stone nel 2016 e ha concentrato il suo attivismo su questi temi. Nel 2019, l’attrice ha creato il Phoenix Act, un disegno di legge che estende i termini di prescrizione sulla violenza domestica da tre a cinque anni.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato il disegno di legge nell’ottobre del 2019 ed è entrato in vigore nel gennaio 2020.

Federica Contini

02/02/2021