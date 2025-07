Eliminazione a l’isola dei famosi 2025: Teresanna Pugliese lascia il gioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso della finale de L’Isola dei Famosi 2025, il pubblico ha assistito a un momento decisivo: l’eliminazione di uno dei concorrenti. I telespettatori hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio voto per salvare uno dei due naufraghi in lizza, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Il verdetto del televoto ha rivelato chi dovrà abbandonare l’isola, portando a un’ulteriore evoluzione del programma.

Il verdetto del televoto

Mercoledì 2 luglio, durante la diretta, Veronica Gentili ha aperto la busta contenente il risultato del televoto. Con una tensione palpabile, ha annunciato: “Jey e Teresanna, alzatevi in piedi: il naufrago che deve abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi è Teresanna Pugliese”. La decisione del pubblico ha visto Jey Lillo prevalere con il 65,14% dei voti, mentre Teresanna ha ottenuto il 34,86%. Questo risultato ha segnato la fine del percorso di Teresanna nel reality, una partecipazione che ha suscitato emozioni e discussioni tra i fan.

Le parole di Teresanna Pugliese

Prima di lasciare la Palapa, Teresanna Pugliese ha voluto esprimere i suoi sentimenti riguardo all’esperienza vissuta. Con una certa commozione, ha dichiarato: “Non mi aspettavo di andare via subito, ma come non mi aspettavo di arrivare fin qui. Stupendo fino a qui tutto quello che ho potuto incamerare e che ho poi buttato fuori penso si sia visto. È un’esperienza che mi ha reso l’anima libera”. Le sue parole hanno messo in evidenza il valore emotivo del percorso, sottolineando le sfide affrontate e la crescita personale che ha vissuto.

Teresanna ha anche parlato delle difficoltà incontrate, descrivendo alcuni momenti come “tragici” e riferendosi a “mostri” che ha dovuto affrontare. Tuttavia, ha concluso affermando che la sua anima è ora leggera, esprimendo un pensiero profondo sulla maternità e sull’identità femminile: “Una donna che è una madre ha il dovere di essere madre, ma ha il diritto di essere tutte le donne che vuole e qui sono stata tutte le donne che ho voluto”.

Il commento di Simona Ventura

Dallo studio, Simona Ventura ha voluto rendere omaggio a Teresanna, sottolineando il suo impatto all’interno del programma. “Sei stata in questa isola una goccia cinese, hai creato dinamiche, sei stata forte”, ha affermato. La conduttrice ha aggiunto che le persone con un carattere forte, come quello di Teresanna, tendono a essere divisive e, per questo, hanno meno probabilità di vincere. Tuttavia, ha esortato Teresanna a rimanere fedele a se stessa, evidenziando l’affetto che il pubblico ha nutrito nei suoi confronti.

La puntata ha offerto anche la possibilità di rivedere i momenti salienti del percorso di Teresanna, attraverso video che mostrano la sua evoluzione e le interazioni con gli altri concorrenti. La sua eliminazione ha chiuso un capitolo significativo all’interno del reality, lasciando spazio a nuove dinamiche tra i naufraghi rimasti.

