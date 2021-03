Earl Cave protagonista in “The School for Good and Evil”

Al figlio di Nick Cave, Earl Cave, è stato assegnato un ruolo importante nel film Netflix “The School for Good and Evil”, diretto da Paul Feig.

Earl Cave nei panni di un uomo-lupo

Il regista Paul Faig, ha annunciato alcune notizie riguardanti “The School for Good and Evil” tra cui l’unione ufficiale al cast di Earl Cave, che interpreterà un uomo-lupo di nome Hort. Il film è il primo adattamento cinematografico della celebre, omonima, serie di libri per bambini di Soman Chainani. Si noti che nei racconti la figura di Hort ha una certa rilevanza, quindi Earl si trova di fronte un bel compito, ma anche un’ottima opportunità.

Cave si unisce a una formazione impressionante che include Charlize Theron, Kerry Washington e Sofia Wyle. Ma anche Laurence Fishburne, Michelle Yeoh e Sophia Anne Caruso. La sceneggiatura è stata scritta da Chainani insieme alla sua ex professoressa di sceneggiatura Malia Scotch Marmo.

Il trampolino di lancio

Come riportato da Collider, la serie si svolge in una scuola in cui gli studenti vengono scelti e addestrati per diventare eroi oppure cattivi. La storia Hort si incrocia in modo buffo con quella di Sophie (Caruso). I due instaurano una relazione in cui Hort è estremamente affezionato a lei, ma Sophie? Lei lo chiama “Disgustoso”.

L’occhio artistico di Feig nel suo lavoro cinematografico, è quasi una garanzia. Infatti, ci si può aspettare che “The School for Good and Evil” sarà una visione divertente e piena di sfumature di un mondo popolati da eroi e creature malvagie. Il regista è stato impegnato in una vasta gamma di progetti, tra cui “Last Christmas”, A Simple Favor” e “Ghostbusters” del 2016.

Questo film non è l’esordio di Cave, che ha già interpretato Frodo nella serie di successo Netflix “The End of the F *** ing World”. Si tratta però di una grossa opportunità per il giovane attore. Infatti, recitare con talenti come Theron, Fishburne e Caruso avrà di certo il potere di offrirgli una maggiore visibilità. Cave è il figlio del leggendario musicista Nick Cave di “Nick Cave & the Bad Seeds”, che ha anche composto per film come “Hell Or High Water”, “Lawless” e “The Road”.

“The School For Good and Evil” è attualmente in fase di riprese in Irlanda del Nord e sarà presentato in anteprima su Netflix nel 2022.

Giulia Cirenei

25/03/2021