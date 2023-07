“Dune – Parte due”, la durata prevista del film vi sconvolgerà

Dune – Parte due è uno dei film più attesi di quest’anno. I fan della saga infatti hanno apprezzato moltissimo la prima trasposizione in pellicola dei romanzi di Frank Herbert. Tra le ultime novità, pare che ci sia la volontà di creare un vero e proprio mondo di fantascienza, raccontato nel dettaglio attraverso la creazione di una saga duratura. La novità più sconvolgente però è che il prossimo film pare che avrà una durata stimata di oltre tre ore. Il nuovo film di Denis Villeneuve quindi, sarà ancora più lungo del suo predecessore.

Le informazioni riguardanti la possibile durata di oltre tre ore del film sono state divulgate da un report di World of Reel. Più precisamente, il film con protagonista Timothée Chalamet, dovrebbe durare tre ore e quindici minuti. Si tratterebbe quindi di un record assoluto per la saga, addirittura più lungo di 40 minuti rispetto al primo capitolo. Si tratta ovviamente di dati che potrebbero variare nel corso delle settimane, bisognerà infatti attendere l’uscita del film nelle sale, prevista per novembre 2023. I dati potrebbero variare anche sulla base di eventuali tagli o nel corso del montaggio.

Nel corso di questo articolo vi mostreremo inoltre il nuovissimo trailer di Dune – Parte due, che ci avvicina sempre di più all’uscita del film vero e proprio. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità e aspettare l’uscita del film, per immergerci di nuovo nel fantascientifico mondo ispirato ai romanzi di Frank Herbert.

Di seguito la sinossi di Dune – Parte due: