Dune: il film arriverà nelle sale ad ottobre e su HBO Max

La Warner Bros. ha rilasciato un nuovo trailer per “Dune”, in vista della data di uscita del film del 22 ottobre.

Dune: il trailer ufficiale del film

Diretto da Denis Villeneuve di “Arrival” e “Blade Runner 2049”, “Dune” è interpretato da Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, un principe che si reca sul pianeta desertico Arrakis per proteggere la fonte della sostanza più preziosa dell’universo, conosciuta come “Melange”, ma il trailer presenta anche uno sguardo a Chani di Zendaya, che narra l’inizio in voiceover, così come il duca Leto Atreides di Oscar Isaac, il padre di Paul.

“Dune” di Villeneuve coprirà la prima metà del romanzo originale di Frank Herbert. In precedenza, il regista ha affermato che “non accetterei di realizzare questo adattamento del libro con un solo film“, continuando che il “mondo è troppo complesso. È un mondo che prende il suo potere nei dettagli”. Sebbene non sia chiaro quando potremmo aspettarci di vedere un secondo film, il co-sceneggiatore Eric Roth ha affermato di aver scritto un trattamento completo per un possibile sequel.

Oltre a Chalamet, Isaac e Zendaya, “Dune” è interpretato anche da Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Josh Brolin come Gurney Halleck, Stellan Skarsgård come Baron Vladimir Harkonnen, Dave Bautista come Glossu Rabban, Charlotte Rampling come Gaius Helen Mohiam, Jason Momoa come Duncan Idaho, e Javier Bardem come Stilgar.

Sinossi ufficiale del Film

“Dune” racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato, nato con un grande destino oltre la sua comprensione. Viaggia nel pianeta più pericoloso dell’universo per garantire il futuro della sua famiglia e della sua gente. Mentre le forze del male esplodono in un conflitto sulla fornitura esclusiva del pianeta della risorsa più preziosa esistente, una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità, sopravvivranno solo coloro che possono vincere la loro paura.

Francesca Reale

22/07/2021