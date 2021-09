Dune: Denis Villeneuve pronto a girare il sequel nel 2022

“Dune” vedrá presto un sequel. Il regista Denis Villeneuve è pronto a girare solo se la Warner Bros. dà il via libera.

Dune: ci sará un sequel del film

“Dune” é stato appena presentato al Festival del Cinema di Venezia, ma il regista Denis Villeneuve sta già pensando al suo sequel. In una recente tavola rotonda, il regista di “Blade Runner 2049” ha espresso fiducia nel suo piano di adattare il secondo capitolo dell’iconico dramma spaziale Frank Herbert.

“Quando fai un film in due parti”, spiega il regista, “quando fai la prima parte devi sapere cosa farai nella seconda parte. Quindi dirò che sono pronto a partire abbastanza velocemente.”

Villenueve aspetta il via libera della Warner Bros.

Con questo in mente, Villenueve afferma che “Dune 2” è essenzialmente pronto per partire, in attesa di un via libera dalla Warner Bros.. Quando gli è stato chiesto dei suoi piani per una continuazione, riconosce che ci sia un enorme lavoro prima che le riprese possano iniziare. “Per andare velocemente in un film di quelle dimensioni“, spiega, “bisogna ancora realizzare set, costumi, quindi stiamo parlando di mesi“. Tuttavia, ha rivelato quanto sia pianificata la sua visione per “Dune 2”:

“Se mai ci sarà entusiasmo e il film avrà il via libera prima o poi, dirò che sarò pronto per le riprese nel 2022, di sicuro. 2022, sicuramente. Mi piacerebbe perché sono pronto a partire e dirò che vorrei portarlo sullo schermo il prima possibile“.

Questo, ovviamente, dipende dal fatto che la Warner Bros. firmi o meno la continuazione. Con un budget di $ 165 milioni di dollari e l’enorme clamore che lo circonda, la prima metà della visione di Villeneuve potrebbe dover fare davvero un enorme incasso affinché un sequel abbia il via libera.

“Dune” arriverà nei cinema e su HBO Max il 22 ottobre.

Francesca Reale

07/09/2021