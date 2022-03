Dune 2: Florence Pugh nei panni della principessa Irulan

Secondo quanto riportato da Variety, Florence Pugh è in trattativa per vestire i panni della principessa Irulan in “Dune 2”.

Dune 2: Florence Pugh si aggiunge al cast

Florence Pugh, nominata all’Oscar per “Piccole donne” e “Black Widow”, è in trattative per unirsi al cast di “Dune 2”. L’attrice dovrebbe interpretare la principessa Irulan Corrino, che dovrebbe avvicinarsi a Paul Atreides interpretato da Timothée Chalamet. Si tratta di un ruolo con un alto potenziale nel caso in cui “Dune” vada oltre la trasposizione dei romanzi di Frank Herbert.

La produzione del sequel dovrebbe partire quest’estate, mentre l’uscita nei cinema è stata programmata per il 20 ottobre 2023. Nel cast della nuova pellicola ritroviamo: Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e Javier Bardem. Denis Villeneuve torna come regista.

Un successo di pubblico e critica

“Dune” ha incassato quasi 400 milioni di dollari a livello mondiale e ha ottenuto 10 nomination agli Oscar, compresi quelle nelle categorie Miglior Film e Migliore sceneggiatura adattata. Villeneuve non è stato invece incluso nella categoria del miglior regista, un peccato, dal momento che il suo operato è stato impeccabile.

Pugh ha recentemente ripreso il suo ruolo di Yelena Romanoff nella serie Disney Plus “Hawkeye”. Presto la vedremo recitare in “Oppenheimer” di Christopher Nolan, accanto a Cillian Murphy, Emily Blunt e Matt Damon, e sarà presente in “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde e “The Wonder” di Sebastián Lelio.

