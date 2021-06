Downton Abbey 2: cominciate le riprese del sequel

“Downton Abbey” torna con un secondo capitolo. Sono cominciate infatti le riprese del dramma britannico. I Crawley sono finalmente tornati!

Downton Abbey: I Crawley sono finalmente tornati!

È ora di lucidare l’argento, preparare una cena sontuosa e prepararsi per il dramma britannico perchè il sequel di “Downton Abbey” sta tornando nelle sale cinematografiche. Sono state infatti condivise le prime foto del dietro le quinte che annunciano finalmente il ritorno della famiglia dei Crawley

L’immagine, condivisa dall’account Twitter di Focus Features, mostra il batacchio del film, con una scena sfocata sullo sfondo. La data sul batacchio fa sembrare che “Downton Abbey 2” si stia girando da almeno un mese. Mentre Joseph Molesley interpretato da Kevin Doyle può essere visto a tavola e invece Rob James-Collier nei panni di Thomas Barrow è seduto a capotavola negli alloggi della servitù.

Il ritorno del cast originale

Nell’annuncio originale del ritorno del sequel, è stato rivelato che il creatore della serie Julian Fellowes sarebbe tornato per scrivere l’ultima puntata, così come “l’intero cast di Downton”. Mentre il primo film sembrava concludersi dicendo un possibile addio a Violet Crawley interpretata da Maggie Smith, sembra sicuro invece che quest’ultima tornerà anche per il nuovo sequel. Dopo sei stagioni e un film, è impressionante che “Downton Abbey” riesca ancora a riunire l’intero cast

Oltre agli attori citati, troveremo nel cast di questo sequel dei nuovi volti. Tra questi ci sarà: Nathalie Baye (Tell No One), Hugh Dancy (Hannibal), Laura Haddock (Da Vinci’s Demons) e Dominic West (The Affair). A dirigere il sequel sarà Simon Curtis, che in precedenza ha realizzato “The Art of Racing in the Rain”, “Woman in Gold” e “My Week with Marilyn”.

“Downton Abbey 2” arriverà al cinema questo Natale.

Francesca Reale

18/06/2021