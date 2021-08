Don’t Look Up: il primo teaser trailer della commedia con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence

“Don’t Look Up” ha il suo primo trailer. La clip del prossimo film con Leonardo di Caprio è stata condivisa su Twitter.

Don’t Look Up: teaser, trama e cast stellare

Il primo teaser di Don’t Look Up è trapelato su Twitter, e anche se la qualità del video non è la più brillante. Con una lunghezza di soli 27 secondi, il teaser rivela se non la premessa e il tono di base del film. Tuttavia, il modo in cui mette in risalto l’incredibile cast di “Don’t Look Up” è più che sufficiente per essere entusiasti del prossimo film esclusivo di Netflix di Adam McKay.

Il film vede Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni di due astronomi di basso livello che scoprono che un’enorme cometa sta arrivando verso la Terra. Questo potrebbe significare la fine dell’umanità come la conosciamo. Il teaser mostra Di Caprio che respira a fatica su un water prima di incontrare il Presidente degli Stati Uniti (Meryl Streep). Durante l’incontro, il figlio del presidente e capo dello staff (Jonah Hill) dice a DiCaprio che “il respiro mi sta stressando, amico”. momento di crisi.

Come se le grandi star coinvolte nel teaser non bastassero a rendere il film imperdibile, il cast comprende anche Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Matthew Perry, Chris Evans, Tyler Perry, Melanie Lynskey, Rob Morgan, Mark Rylance, Michael Chiklis e Ron Perlman.



Il regista Adam McKay

Scritto, diretto e prodotto da McKay, “Don’t Look Up” è stato inizialmente concepito come un’allegoria del cambiamento climatico. Tuttavia, poiché la pandemia ha ostacolato la produzione del film, il regista ha plasmato la pellicola anche per discutere di come comunichiamo nei tempi moderni. Secondo McKay: “Non possiamo nemmeno più parlarci. Non possiamo nemmeno essere d’accordo. Quindi si tratta del cambiamento climatico, ma alla sua radice è su cosa ha Internet, cosa hanno i cellulari, cosa ha fatto il mondo moderno al modo in cui comunichiamo”.

Non c’è ancora una data di uscita, ma “Don’t Look Up” dovrebbe essere trasmesso in streaming su Netflix entro la fine dell’anno. Il teaser trapelato è già un buon segno che ci stiamo avvicinando a un annuncio ufficiale.