Dexter: New Blood, l’immagine sul set rivela un Harrison diventato adulto

“Dexter: New Blood”, rivela nuove immagini dal set che ci mostrano il protagonista nella versione più tenera, quella del padre.

La produzione di Showtime “Dexter: New Blood” continua a muoversi a tutta velocità, con una nuova immagine del set che unisce Dexter (Michael C. Hall) con suo figlio adulto, Harrison (Jack Alcott). Il ritorno del figlio di Dexter è stato confermato dallo showrunner Clyde Phillips, ma finora non abbiamo avuto uno sguardo chiaro su come fosse la versione adolescente del personaggio.

Nella foto sul set, Hall e Alcott sono all’aperto, circondati da alberi, il che indica che l’incontro tra padre e figlio avverrà mentre Dexter è ancora nascosto nella piccola città dove è diventato un boscaiolo nel finale della serie originale.Sappiamo che “New Blood” porterà il macellaio di Bay Harbor a nord di New York, e il coinvolgimento di Harrison potrebbe dare al personaggio di Michael C. Hall una motivazione sufficiente per uscire dal nascondiglio.

La nuova stagione intrisa di ritorni

Harrison non è l’unico personaggio del passato di Dexter a fare ritorno. C’è Jennifer Carpenter che ritorna nei panni di Debra Morgan e John Lithgow riprenderà il suo ruolo di “Trinity Killer”. Entrambi i personaggi sono morti nel finale della serie, il che significa che il loro ritorno indica che Dexter dovrà fare i conti con i suoi demoni interiori che diventano un addio per sempre.

Sono passati otto anni dalla fine della serie originale, un periodo che verrà preso in considerazione dal revival della serie. I teaser precedenti si collegano direttamente al primo finale, in cui Dexter assume una nuova identità e si nasconde dalle autorità in una piccola città nei boschi. La nuova stagione promette di dare alla storia del protagonista un finale definitivo, il che potrebbe spiegare perché alcuni dei personaggi che hanno plasmato la sua vita sono destinati a tornare e a dare una nuova conclusione.

Il cast ufficiale

Phillips torna come showrunner dopo aver supervisionato le prime quattro stagioni. Phillips, Hall e il regista Marcos Siega producono lo spettacolo. Il cast revival di Dexter comprende Julia Jones ( The Mandalorian ), Alano Miller ( Sylvie’s Love ), Johnny Sequoyah ( Believe ), Jamie Chung ( Lovecraft Country ), Oscar Wahlberg ( NOS4A2 ), Jack Alcott ( The Good Lord Bird ), Michael Cyril Creighton e Clancy Browncome un nuovo cattivo che Dexter deve affrontare.

“New Blood” debutterà il 7 novembre su Showtime.

Francesca Reale

25/08/2021