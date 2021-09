“Dexter: New Blood”, il trailer ufficiale della serie

“Dexter New Blood” sta arrivando e per preparare i fan al ritorno del famigerato serial killer c’è un nuovo trailer. La serie debutta su Showtime il 7 novembre.

Il nuovo trailer del sequel di Dexter

Showtime ha rilasciato un nuovissimo trailer della serie “Dexter: New Blood” che mostra il protagonista, Michael C. Hall, diverso da quello che avevamo lasciato, ma non per questo meno sanguinoso.Così si unisce al Bay Harbor Butcher un cast completamente nuovo pronti a vivere inquietanti emozioni.

Ambientato sul classico di Iggy Pop “The Passenger”, questo primo trailer ci mostra cosa ha fatto Dexter Morgan da quando è fuggito nella New York rurale sotto falso nome. Vediamo Dexter come quella che sembra una parte fiorente della sua comunità, un proprietario di un negozio e un membro ben inserito della società. Partecipa alle feste e chiacchiera con i suoi vicini come se fosse solo un altro uomo per strada. All’esterno, tutto va bene: the Dark Passenger è stato rinchiuso, da qualche parte nel profondo dove non può essere raggiunto. Diamo anche uno sguardo migliore ad Angela Bishop interpretata da Julia Jones, il capo della polizia innamorato di Dexter che gli ha dato la possibilità di andare avanti e iniziare qualcosa di bello.

Il cast di “Dexter: New Blood”

Ma quando le persone iniziano a scomparire nella pittoresca cittadina di Iron Lake, qualcosa sorge da dentro Dexter, qualcosa che ha soppresso per anni ma che non può fare a meno di rivisitare di fronte a nuovi orrori. Non può sfuggire per sempre al suo passato, e mentre le cose continuano a girare a spirale, e i corpi continuano ad accumularsi in uno schema fin troppo familiare, dovrà affrontare ciò che ha lasciato tutti quegli anni fa durante l’uragano Laura – incluso suo figlio, un Harrison ormai adulto.

Harrison, ora interpretato da Jack Alcott , non è l’unica parte del passato di Dexter a tornare: anche Jennifer Carpenter tornerà nei panni di Debra Morgan, e la leggenda del teatro e dello schermo John Lithgow riprenderà il suo ruolo di Trinity Killer.

“Dexter: New Blood” è interpretato anche da Jamie Chung, Alano Miller, Oscar Wahlberg e persino il formidabile Clancy Brown nei panni della nuova nemesi di Dexter. La serie, scritta da Clyde Phillips, promette un finale definitivo per Dexter, uno che si spera lascerà i fan molto più soddisfatti di quanto non fossero quando la serie originariamente si è conclusa nel 2013.

Il sequel di Dexter debutterà esclusivamente su Showtime il 7 novembre.

Francesca Reale

10/09/2021