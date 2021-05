Dexter: in un video svelata la nuova identità del personaggio

Dopo aver simulato la sua morte nel finale di stagione, Dexter Morgan dovrà presentarsi al mondo con una nuova identità nel prossimo revival della serie. In un teaser Showtime mostra l’assassino con un nuovo nome

Dexter: entra in scena Jim Lindsay

Gli account dei social media ufficiali dello show hanno condiviso un altro teaser della serie. Nel video, i fan di Dexter possono vedere che il nuovo nome del protagonista è, in effetti, Jim Lindsay. Non scopriamo solo il nuovo nome , ma anche il badge di lavoro. Il nostro amato serial killer lavora come addetto alle vendite nella fiction Fred’s Fish & Game. La nuova stagione, secondo i rumors avrebbe debuttare entro la fine dell’anno, poiché le riprese sono ricominciate da un paio di mesi.

Le impressioni di Michael C. Hall sulla nuova stagione

L’attore in un’intervista al The Daily Beast ha parlato della sua scelta di tornare per la serie limitata ma anche del perché ritornare a raccontare Dexter: “Siamo reali: le persone sono rimaste insoddisfatte del modo in cui si è conclusa la storia. La speranza di riprenderla e raccontarla c’è sempre stata. Includo me stesso nel gruppo di persone che se lo chiedevano, ‘Cosa diavolo è successo a quel ragazzo? Quindi sono entusiasta di tornare indietro. Non ho mai avuto la possibilità di interpretare un personaggio così tanti anni dopo “.

Più di recente, l’attore alla rivista britannica NME non ha escluso completamente ulteriori stagioni: “Vedremo. Ciò che è chiaro ora è che ci sono 10 nuovi episodi. Non vedo l’ora di tornare nei panni di Dexter“, ha spiegato Michael C. Hall nella stessa intervista. “Non so davvero cosa aspettarmi, dato che non sono mai tornato al lavoro dopo così tanto tempo. Avendo Dexter in un contesto completamente diverso, vedremo come ci si sente. È stato interessante capire come farlo e ho pensato che fosse ora di scoprire cosa diavolo gli è successo. ”

In attesa dell’arrivo del revival, è possibile rivedere le precedenti stagioni di Dexter, in streaming, sull’app Showtime.

Francesca Reale

26/05/2021