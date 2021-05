Dexter: il nuovo teaser mostra un lato affascinante del killer

Showtime non smette di stuzzicare i fan dell’amato serial killer “Dexter”. L’annuncio del suo ritorno non ha fatto altro che aumentare la curiosità. Con il nuovo ed ennesimo teaser, sembra che Dexter stia cercando di trattenere i suoi impulsi.

Dexter: ancora un nuovo teaser della prossima stagione

Showtime ultimamente sembra inarrestabile nei confronti dei fan di Dexter. Infatti ha rilasciato sulla rete un altro teaser trailer per il prossimo revival. Finora c’è stato molto clamore, e molte domande, su cosa aspettarsi da questa miniserie di una sola stagione con il serial killer più accattivante d’America. Questo nuovo video mostra un frammento di com’è la vita quotidiana per Dexter nel suo nuovo ambiente.

Dexter si è trasferito in una piccola città del nord dello stato di New York. Il teaser inizia con una pittoresca area del centro mentre una voce fuori campo fischia una melodia vivace mentre un’altra confortante inizia a suonare. Dexter (Michael C. Hall) sta passeggiando per la città e viene salutato dalla gente del posto che sembra conoscerlo molto bene. Il proprietario del bar locale lo chiama “Jimmy”, un acquirente al supermercato locale lo saluta come “Jimbo”, e alcuni ragazzi delle superiori per strada gli si rivolgono a lui come “Mr. Lindsay”.

Il ritorno dei vecchi impulsi

Il nuovo teaser mostra anche Dexter in un negozio che vende, tra le altre cose, coltelli realizzati professionalmente. Il protagonista si ferma davanti alla vetrina e fissa i coltelli lucenti dietro il vetro quasi fosse ipnotizzato. Mentre la telecamera ingrandisce lentamente sia lui che le lame, la musica del fischio si interrompe bruscamente, sostituita da un suono metallico acuto. Il teaser quindi passa al nero al suono di un’esalazione pesante.

L’ultima stagione di Dexter durerà 10 episodi e andrà in onda esclusivamente su Showtime. Anche se non c’è una data di uscita ufficiale del revival, il teaser dice che possiamo aspettarci la nuova stagione questo autunno.

Francesca Reale

28/05/2021