Regia: Rob Letterman

Cast: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe

Genere: Animazione, colore

Durata: n.d

Produzione: Giappone, USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 9 giugno 2019

Rob Letterman, il regista americano di "Piccoli brividi" porta al cinema un live-action del famoso cartone animato giapponese con protagonista Pikachu, che ha il sogno di diventare detective.

Detective Pikachu: Il Pokemon che ha fatto divertire generazioni, il regista e il cast

Pikachu assieme al suo amico e allenatore Ash, è la creatura più amata dai ragazzi dell'inizio secolo e viene portata sul grande schermo in un live-action, primo assoluto dell'universo Pokémon.

In questa avventura, un Pikachu parlante (Ryan Reynolds) aspira a diventare grande e famoso investigatore, assieme ad un ragazzo di nome Tim Goodman (Justice Smith) che è arrivato nella città di Ryme City per cercare il padre Harry Goodman, scomparso misteriosamente, investigando inoltre su altri crimini commessi nella città.

A dirigere questa nuova pellicola è il regista Rob Letterman, già autore di successi e suoi sono i film d'animazione: "Shark Tale" del 2004 e "Mostri contro alieni" del 2009 e infine, il film basato sul romanzo del 1726 di Jonathan Swift "I fantastici viaggi di Gulliver".

Il copione di "Detective Pikachu", è stato affidato a due sceneggiatori: Nicole Perlman, autrice di "Guardiani della galassia"e Alex Hirsch per la serie animata Disney "Gravity Falls".

I due, hanno come fonte di ispirazione il videogioco Nintendo 3DS, pubblicato in Giappone nel febbraio del 2016.

Nel cast, invece, c'è Ryan Reynolds, la voce del Pokémon protagonista che sarà affiancato da Kathryn Newton nota in "Supernatural", Justice Smith interprete nella famosa saga di "Jurassic World: Il regno distrutto" e Ken Watanabe, attore in "Inception" e "Godzilla".

La tecnologia adoperata in questo film d'animazione ha lo scopo di far sembrare Pikachu, in questo caso, incredibilmente reale.