Debutta su Canale 5 la nuova serie turca Innocence: trama e dettagli del cast

Il 12 luglio 2025, Canale 5 arricchisce il proprio palinsesto con la nuova serie turca Innocence, destinata a intrattenere il pubblico nel daytime del weekend. Ogni sabato e domenica alle 14.30, gli spettatori potranno seguire le vicende di una madre che lotta con tutte le sue forze per proteggere la figlia da una relazione pericolosa. La trama promette di tenere alta l’attenzione, con colpi di scena e un forte impatto emotivo.

La trama di Innocence: una madre in lotta per la figlia

Innocence ruota attorno alla figura di Bahar Yüksel, interpretata da Deniz Çakır, una madre separata con due figli. La sua vita scorre tranquilla fino a quando la figlia maggiore, Ela, una studentessa universitaria di diciotto anni, si innamora di İlker Ilgaz, un uomo di 35 anni già impegnato con İrem Orhun. La situazione si complica ulteriormente poiché İlker è anche il capo di Timur, il padre di Ela. Bahar, preoccupata per la manipolazione subita dalla figlia, si impegna a proteggerla da quella che considera una relazione tossica.

Nonostante i suoi sforzi, Bahar si trova di fronte a una realtà difficile da affrontare. La situazione degenera nel giorno del diciannovesimo compleanno di Ela, quando un evento traumatico segna in modo indelebile la vita della giovane e dell’intera famiglia Yüksel. Questo colpo di scena rappresenta un punto di svolta nella narrazione, portando a una serie di eventi che metteranno alla prova i legami familiari e le scelte personali.

Il cast di Innocence: volti noti e talenti emergenti

La serie, trasmessa da Fox nel 2021 con il titolo originale Masumiyet, è composta da una stagione di 13 episodi, ognuno della durata di circa due ore. Le riprese si sono svolte tra Istanbul e la provincia di Kocaeli, con location suggestive come Atlı Köşk, una villa ottomana storica che offre una vista spettacolare sul Bosforo. Questa villa, dal 2022 trasformata in museo, è stata la residenza del noto imprenditore e filantropo Sakıp Sabancı.

La regia è affidata a Feride Kaytan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sırma Yanık. La produzione è curata da Gold Film, nota per la realizzazione di contenuti di alta qualità. Il cast include Serkay Tütüncü, già conosciuto dal pubblico italiano per il suo ruolo in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Accanto a lui, si possono vedere Alayça Öztürk, nota per il suo ruolo in Terra amara, e Kimya Gökçe, che ha recitato in entrambe le serie citate.

Un’anticipazione dell’impatto della serie

Innocence si preannuncia come una serie capace di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua trama avvincente e ai temi universali della protezione familiare e delle relazioni interpersonali. La lotta di Bahar per salvaguardare la propria figlia da scelte sbagliate risuona con molte famiglie, rendendo la serie non solo un intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere su dinamiche familiari complesse. Con l’arrivo di Innocence nel palinsesto di Canale 5, gli appassionati di serie turche possono aspettarsi un’estate ricca di emozioni e colpi di scena.

