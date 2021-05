Dangerous Liaisons: il cast della nuova serie firmata Starz

“Dangerous Liaisons” è la nuova serie Starz in cui coinvolgeranno amore, intrighi ed inganni in un’epoca affascinante quale la Francia prima della rivoluzione. Il cast è stato annunciato, ma le riprese sono ancora in corso.

Dangerous Liaisons: trama e protagonisti

Starz ha annunciato che la sua prossima serie sarà “Dangerous Liaisons”, una rivisitazione del romanzo classico che segue la giovane Marchesa de Merteuil e il Visconte di Valmont. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Alice Englert e Nicholas Denton. Ambientata nella Parigi alla vigilia della rivoluzione, Merteuil e Valmont reciteranno nei panni di giovani amanti appassionati e, naturalmente, saliranno ai ranghi dell’aristocrazia attraverso il loro passatempo preferito: la manipolazione sessuale e sociale

Starz è il luogo perfetto per le ambientazioni d’epoca “Outlander” e “The Spanish Princess” ne sono la prova. Tuttavia, in questa versione di “Dangerous Liaisons”, Valmont cerca di riconquistare il titolo precedentemente rubato dalla sua matrigna dopo la morte di suo padre. Usando il suo bell’aspetto per sedurre e ricattare la corte, tradirà chiunque ostacoli i suoi obiettivi. La Marchesa de Merteuil invece, è un nessuno con un passato misterioso. Viene coinvolta nei giochi di Valmont e alla fine tradita proprio da lui. Cercherà vendetta sul Marchese e sull’aristocrazia.

I precedenti delle relazioni pericolose

Scritto nel 1782, “Les Liaisons dangereuses” di Pierre Choderlos de Laclos è un racconto di amore, sesso, inganno e potere durante il periodo più lucente della Francia. È stato adattato due volte sullo schermo: il primo è il film del 1988 basato sull’opera teatrale di Christopher Hampton, in cui troviamo Glenn Close e John Malkovich. Nel 1999 è toccato all’adattamento per adolescenti “Cruel Intentions”. Nel film gli stessi personaggi della Francia del XVIII secolo sono stati riadattati all’aristocrazia moderna dei liceali di New York. Gli interpreti furono Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe.

I due giovani attori

Alice Englert e Nicholas Denton, i due giovani attori sembrano essere all’altezza di questo nuovo progetto. Prima di affacciarsi in questa nuova serie, l’attrice Alice Englert si è fatta conoscere per aver interpretato Lena in “Beautiful Creatures”, ed è poi apparsa in “The Serpent”, “Ratched” ed infine in “Top of the Lake”. Un po’ più in ombra Denton. L’attore è un po’ più sconosciuto al pubblico rispetto alla sua collega. Infatti è stato visto in un dramma paranormale australiano, “Glitch”, nel ruolo di Angus Fitzgerald.

Le riprese di “Dangerous Liaisons” sono ancora in corso nella Repubblica Ceca, ma al momento è possibile vedere l’adattamento del 1988 e “Cruel Intentions” su HBO Max.

Francesca Reale

21/05/2021