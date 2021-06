Dan Fogler interpreterà Francis Ford Coppola nella serie “The Offer”

L’attore Dan Fogler assieme a Giovanni Ribisi e Colin Hanks, si unirà a Miles Teller e Matthew Goode nella serie “The Offer” della Paramount.

The Offer: Dan Fogler è Francis Ford Coppola

Il vincitore del Tony Award Dan Fogler interpreterà il regista de “Il Padrino” Francis Ford Coppola nella serie limitata della Paramount “The Offer”, che racconta la realizzazione del film del 1972. Nel frattempo, Giovanni Ribisi è stato scelto come famigerato boss del crimine Joe Colombo, mentre Colin Hanks interpreterà Barry Lapidus, un dirigente della Gulf & Western.

Miles Teller interpreterà il produttore de “Il Padrino” Albert S. Ruddy. La serie sarà raccontata dal suo punto di vista mentre assembla i pezzi dell’acclamato film mafioso, che avrebbe poi vinto come miglior film, così come il suo sequel del 1974. Matthew Goode (Watchmen) è stato recentemente scelto per il ruolo della leggenda di Hollywood Robert Evans, che lavorava come dirigente della Paramount al momento delle riprese.

“The Offer” è una serie di 10 episodi nata negli studi della Paramount Television e dagli scrittori Nikki Toscano (Hunters) e Michael Tolkin (The Player). Dexter Fletcher (Rocketman) dirigerà il primo e l’ultimo blocco della serie e sarà il produttore esecutivo insieme allo showrunner Toscano. La produzione dovrebbe iniziare nelle prossime settimane.

Oltre a Fogler anche Ribisi e Hanks nel cast

Tra gli altri interpreti della serie “The Offer” troviamo Giovanni Ribisi. L’attore è apparso recentemente nella serie Amazon “Sneaky Pete”, e presto lo vedremo nei sequel di “Avatar” di James Cameron. Gli altri lavori sono stati “Saving Private Ryan” di Steven Spielberg, “Public Enemies” di Michael Mann, “Lost Highway” di David Lynch. Due sono i film da ricordare ancora, quelli della regista Sofia Coppola “The Virgin Suicides” e “Lost in Translation”.

Colin Hanks ha recitato in “Orange County”, “King Kong”, “Dexter”, “Fargo” e “Mad Men” così come nei due più recenti film di “Jumanji”, e presto lo vedremo in “American Crime Story: Impeachment di Ryan Murphy”.

Francesca Reale

10/06/2021