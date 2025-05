Curro e Julia: tensioni e segreti nella puntata de La Promessa del 13 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nella puntata di La Promessa, in programma il 13 maggio 2025 su Rete4, si preannunciano colpi di scena e tensioni tra i personaggi principali. Curro, il baronetto, si troverà a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni nei confronti di Julia, la nuova arrivata nella tenuta. Questo episodio promette di svelare ulteriori dettagli sulla trama, con sviluppi che coinvolgeranno anche altri personaggi chiave. Scopriamo insieme le anticipazioni e i momenti salienti di questo episodio.

Curro e Julia: un incontro carico di tensione

Nella puntata del 13 maggio, Curro si troverà in una situazione difficile con Julia. La giovane, che ha dimostrato di essere un elemento prezioso per la famiglia Lujàn, ha recentemente restaurato un dipinto che apparteneva alla prima moglie di Don Alonso, guadagnandosi così la stima del marchese. Tuttavia, la sua presenza nella tenuta nasconde segreti che Curro non ha ancora scoperto. In un momento di debolezza, il baronetto deciderà di scusarsi con lei per aver messo in dubbio le sue capacità, ma questa scelta si rivelerà avventata. Julia, infatti, non tarderà a mostrare il suo vero carattere e le sue reali intenzioni, lasciando Curro in uno stato di shock e confusione. La tensione tra i due personaggi si intensificherà, creando un’atmosfera di suspense che terrà incollati gli spettatori.

Marcelo: il nuovo valletto e i suoi disastri

Con Santos momentaneamente indisponibile a causa di un malanno, il compito di valletto personale di Curro verrà affidato a Marcelo. Tuttavia, il marito di Teresa non è abituato a questo tipo di lavoro e ben presto si troverà a combinare guai. Nonostante i consigli ricevuti da Don Romulo e Teresa, che lo hanno esortato a prestare attenzione, Marcelo si dimostrerà incapace di gestire le mansioni assegnate. I suoi errori porteranno a situazioni imbarazzanti e complicate, mettendo a rischio la sua posizione e la reputazione di Curro. La comicità involontaria di Marcelo offrirà un contrasto interessante rispetto alle tensioni drammatiche tra Curro e Julia, creando un mix di emozioni che caratterizzerà l’episodio.

Jana e Pia: un matrimonio segreto in arrivo

Un altro sviluppo significativo nella puntata sarà la rivelazione di Jana a Pia riguardo al suo imminente matrimonio con Manuel. La governante, già a conoscenza della relazione tra i due, sarà entusiasta per la sua amica e le darà la sua benedizione. Jana, emozionata, condividerà i dettagli delle nozze, che si svolgeranno in segreto per evitare interferenze da parte dei marchesi. Pia, pur esprimendo preoccupazione per la prudenza, non potrà fare a meno di gioire per questa notizia romantica. Nel frattempo, la duchessa, approfittando della presenza di Lope in cucina, inizierà a interrogare il giovane cuoco riguardo alla sua relazione con Vera, aumentando ulteriormente la tensione all’interno della tenuta.

Anticipazioni settimanali: cosa aspettarsi da La Promessa

La serie La Promessa continua a intrattenere il pubblico con episodi ricchi di colpi di scena e intrecci emozionanti. Gli spettatori possono seguire le avventure dei personaggi dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, mantenendo alta l’attenzione su una trama che si evolve costantemente. Con le dinamiche tra Curro, Julia, Marcelo, Jana e Pia, il pubblico sarà sicuramente catturato dalle vicende che si svolgeranno nella tenuta Lujàn.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!