Cuckoo:John Malkovich, Sofia Boutella e Gemma Chan nel nuovo film horror NEON

“Cuckoo” è il film scritto dal regista Tilman Singer.L’inizio delle riprese sono programmate per il 2022.

Cuckoo: il cast e il team di produzione

NEON ha annunciato il cast per il loro prossimo film horror “Cuckoo”, che sarà scritto e diretto da Tilman Singer. Il cast del film vedrà protagonisti Hunter Schafer, John Malkovich, Gemma Chan e Sofia Boutella. In aggiunta ci saranno anche Jan Bluthardt , Zita Hanrot e Proschat Madani.

“Cuckoo” è il secondo lungometraggio di Tilman dopo “Luz” e riunirà il regista con diversi membri del team di quel film d’esordio, tra cui Paul Faltz come direttore della fotografia, Simon Waskow, compositore e Dario Mendez Acosta scenografo. Il film è prodotto da Ken Kao, Josh Rosenbaum, Markus Halberschmidt, Maria Tsigka e Thor Bradwell.

I crediti degli attori protagonisti

Hunter Schafer ha fatto il suo debutto come attore interpretando Jules nella serie della HBO “Euphoria”, che è attualmente il suo unico ruolo accreditato. Ha collaborato con il creatore dello show Sam Levinson in modo che il suo personaggio riflettesse la sua esperienza. Schafter faceva anche parte dell’elenco Next di TIME dei 100 leader emergenti che stanno plasmando il futuro.

John Malkovich, d’altra parte, ha avuto una lunga carriera di attore, essendo apparso in oltre 70 film. Questi includono “The Killing Fields” , “Uomini e topi” , “Con Air” , “Rounders” , “Essere John Malkovich” ,”Red” , e “Transformers: Dark of the Moon” . È stato nominato per due Academy Awards per i suoi ruoli in “Places in the Heart” e “In the Line of Fire” . Malkovich ha anche avuto diversi ruoli in televisione, recitando in “Barbanera” , “Crossbones” e “The New Pope” .

Gemma Chan è ben nota per il suo ruolo nella commedia di successo “Crazy Rich Asians” . È anche apparsa come antagonista in “Raya and the Last Dragon” ed è entrata a far parte del MCU con ruoli sia in Captain Marvel che nel film in uscita “Eternals”. Chan ha ricevuto il premio Women In Film Max Mara Face of the Future, diventando il suo quindicesimo destinatario. Sofia Boutella è nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film “Kingsman: The Secret Service” . Ha anche recitato in film come “La Mummia”,” Atomic Blonde” e “Climax”, oltre a recitare in un episodio di “Modern Love” .

I film della casa di produzione NEON

NEON ha recentemente debuttato con tre film al Festival di Cannes e ha conquistato la seconda Palma d’oro consecutiva con il film “Titane”. Hanno anche presentato in anteprima il lungometraggio antologico “The Year of the Everlasting Storm”. Insieme a “Cuckoo”, nella lista della casa di produzione troviamo anche “Flee”, “Spencer”, “One Second” e “Petite Maman”, con gli ultimi due in anteprima al Toronto International Film Festival di quest’anno.

Sebbene al momento non ci siano date di uscita o informazioni sulla trama di “Cuckoo”, le riprese del film horror inizieranno nell’aprile 2022.

Francesca Reale

02/09/2021