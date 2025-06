Crunchyroll annuncia un’estate ricca di novità per gli amanti degli anime: ecco il calendario 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate del 2025 si preannuncia entusiasmante per gli appassionati di anime, grazie alla piattaforma Crunchyroll di Sony, che ha in serbo una serie di nuove uscite e il ritorno di serie molto amate. Con l’inizio delle trasmissioni previsto per la fine di giugno, gli abbonati possono aspettarsi una programmazione ricca di contenuti, tra cui titoli inediti e nuove stagioni di serie già affermate. Questo articolo esplorerà le principali novità e il calendario delle uscite, offrendo un’anteprima di ciò che gli utenti possono attendere nei prossimi mesi.

Le novità in arrivo su Crunchyroll

A partire dal 28 giugno 2025, Crunchyroll presenterà una serie di nuove miniserie e anteprime. Tra i titoli più attesi c’è “Takopi’s Original Sin“, una miniserie composta da sei episodi, e “Lord of Mysteries“, che offrirà un’anteprima dei primi due episodi. Queste nuove produzioni si aggiungono a un catalogo già ricco, dimostrando l’impegno della piattaforma nel fornire contenuti freschi e coinvolgenti per il suo pubblico.

Il 1° luglio segnerà l’arrivo di “Detectives These Days Are Crazy!“, un’opera firmata da Lidenfilms, insieme a “Necronomico and the Cosmic Horror Show” di Studio Gokumi e la quarta stagione di “Rent-a-Girlfriend” prodotta da TMS Entertainment. Questi titoli promettono di attrarre un vasto pubblico, grazie a trame avvincenti e personaggi ben sviluppati.

Il ritorno di serie amate

Il 2 luglio sarà un giorno significativo per i fan di “Kaiju n.8“, che vedranno il ritorno della seconda stagione, mentre “Dan Da Dan” proseguirà con la sua seconda stagione il 3 luglio. Queste serie hanno già conquistato il cuore degli spettatori e il loro ritorno è atteso con grande entusiasmo. La qualità della narrazione e l’animazione di alto livello sono elementi che caratterizzano entrambe le produzioni, rendendole delle pietre miliari nel panorama degli anime contemporanei.

Il 4 luglio, gli appassionati potranno gustare “Secrets of the Silent Witch” e “Arknights: RISE FROM EMBER“, mentre il 5 luglio sarà dedicato a “My Dress-Up Darling” con la sua seconda stagione e a “Rascal Does Not Dream of Santa Claus“. Questi titoli, già noti per la loro popolarità, continueranno a intrattenere e coinvolgere il pubblico con nuove storie e sviluppi.

Un’estate di avventure e sorprese

Il 6 luglio segnerà l’esordio di “Gachiakuta” e “Nyaight of the Living Cat“, due nuove serie che promettono di portare freschezza e originalità al catalogo di Crunchyroll. “Toilet-bound Hanako-kun” tornerà con la sua seconda stagione, mentre “Hotel Inhumans” e “Apocalypse Bringer Mynoghra” offriranno nuove avventure. Questi titoli rappresentano una miscela di generi, dal fantasy all’horror, garantendo che ci sia qualcosa per ogni tipo di spettatore.

Nei giorni successivi, il 7 luglio, “Grand Blue Dreaming” tornerà con la sua seconda stagione, seguito il giorno successivo da “Turkey! Time to Strike” e “A Couple of Cuckoos“. Il 9 luglio, gli appassionati potranno seguire la quarta stagione di “The Rising of the Shield Hero“, un titolo che ha accumulato una vasta base di fan grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi carismatici.

Le aspettative per la fine di agosto

Il 19 luglio sarà dedicato alla seconda stagione di “Kaiju No. 8“, un titolo molto atteso che ha già riscosso un notevole successo. Il 24 luglio, “Let’s Go Karaoke!” offrirà un’esperienza di intrattenimento unica, mentre il 20 agosto si concluderà l’estate con “Captivated, By You“. Queste uscite rappresentano solo una parte della programmazione estiva di Crunchyroll, che continuerà a sorprendere i suoi abbonati con nuovi episodi settimanali di serie già in corso.

In sintesi, l’estate del 2025 su Crunchyroll si preannuncia ricca di novità e ritorni attesi, offrendo agli appassionati di anime una vasta gamma di contenuti da seguire e apprezzare. Con una programmazione così variegata, la piattaforma si conferma un punto di riferimento per gli amanti dell’animazione giapponese.

