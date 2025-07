Cristina Plevani trionfa nell’Isola dei Famosi 2025: un finale emozionante e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi 2025 ha finalmente il suo vincitore: Cristina Plevani, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua strategia di gioco e il suo approccio pacato. La sua vittoria segna un momento significativo, poiché riporta alla mente il suo trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, avvenuta 25 anni fa. La finale ha riservato emozioni forti, con momenti di tensione e sorprese che hanno tenuto incollati gli spettatori fino all’ultimo minuto.

La finale: emozioni e colpi di scena

La puntata finale, condotta da Veronica Gentili, ha visto la partecipazione di tutti gli ex concorrenti, creando un’atmosfera di festa e nostalgia. Tra i presenti, anche Simona Ventura e l’ospite speciale Scintilla. L’attenzione si è subito concentrata su Teresanna Pugliese, che ha dimostrato grande determinazione fino alla fine. Tuttavia, la sua avventura si è conclusa in modo inaspettato: è stata eliminata al televoto con il 35.86%, perdendo contro Jey Lillo, che ha ottenuto il 65.14%.

Come da tradizione, i naufraghi rimasti in gioco hanno avuto l’opportunità di rivedere le loro esperienze passate, creando un momento di riflessione e commozione. La finale ha riservato anche un episodio drammatico: Loredana Cannata ha rischiato di annegare durante una prova. La naufraga si è trovata in difficoltà, rimanendo impigliata con i capelli mentre si trovava sott’acqua. I soccorsi sono intervenuti prontamente, portandola in salvo. Loredana ha raccontato il suo spavento, esprimendo la paura di non riuscire a tornare in superficie.

Il televoto finale e la classifica

Dopo i momenti di tensione, è arrivato il momento di scoprire la classifica finale. Il televoto ha visto sfidarsi Cristina, Mario Adinolfi e Jey Lillo. Al terzo posto si è classificato Jey, seguito da Adinolfi al secondo posto. La vittoria di Cristina Plevani è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha apprezzato il suo percorso nel reality. Cristina ha indossato la maglia che portava quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, simbolo di un viaggio che l’ha vista crescere e affrontare sfide.

Momenti romantici e nuove emozioni

La finale ha anche riservato un momento romantico con la proposta di matrimonio di Paolo Vallesi alla sua compagna. L’ex naufrago, entrato in studio cantando, ha sorpreso tutti inginocchiandosi di fronte alla fidanzata per chiederle di sposarlo in diretta. Questo gesto ha aggiunto un tocco di dolcezza alla serata, creando un contrasto con i momenti di tensione vissuti durante il televoto.

Nel secondo televoto flash, Omar Fantini e Mario Adinolfi si sono sfidati, con Omar che è stato eliminato con il 44.93% dei voti, mentre Adinolfi ha ottenuto il 56.07%. La finale si è conclusa con un mix di emozioni, risate e lacrime, lasciando il pubblico con il desiderio di rivedere i protagonisti in future edizioni.

