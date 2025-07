Cristina Plevani trionfa all’Isola dei Famosi 2025: un’edizione ricca di emozioni e sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi 2025 ha visto la sua conclusione con un finale emozionante, che ha incoronato Cristina Plevani come vincitrice. La diciannovesima edizione, la decima trasmessa su Canale 5, ha avuto come conduttrice Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras. La proclamazione della vincitrice è avvenuta all’1:18, segnando un momento di grande attesa per i telespettatori.

La vittoria di Cristina Plevani e la sua generosità

Cristina Plevani ha conquistato il primo posto, portando a casa un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro. Un gesto significativo è stato il suo annuncio di devolvere metà della somma a un’associazione che supporta ragazzi in difficoltà, e una parte a Medici Senza Frontiere. Questo atto di generosità ha colpito il pubblico, mostrando il lato umano della vincitrice. Durante la proclamazione, Cristina indossava la maglia con cui era entrata nella casa del Grande Fratello nel lontano 14 settembre 2000, un simbolo del suo lungo percorso nel mondo della televisione. Con entusiasmo ha dichiarato: «Questo è il secondo treno che mi passa davanti e col cavolo che scendo!», sottolineando la sua determinazione e voglia di vincere.

I momenti salienti della finale

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 è stata caratterizzata da diversi televoti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Nel primo televoto, Jey ha avuto la meglio su Teresanna, confermando le previsioni dei fan. Il secondo televoto ha visto Loredana e Jey contrapposti, con Jey che ha nuovamente trionfato. Infine, nel terzo televoto, Mario ha superato Omar, portando a una finale con tre concorrenti. Nonostante le aspettative, Cristina ha sorpreso tutti vincendo il titolo di campionessa.

Paolo Vallesi: il vincitore morale e la proposta di matrimonio

Un momento toccante della serata è stato rappresentato da Paolo Vallesi, considerato il vincitore morale di questa edizione. In studio, ha eseguito la sua canzone “L’isola, il mare e te”, scritta durante la sua esperienza in Honduras. A sorpresa, ha anche chiesto a Sara di sposarlo, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico presente. Questo gesto romantico ha reso la finale ancora più memorabile, aggiungendo un tocco di emozione alla competizione.

Le delusioni e le sorprese della finale

Non sono mancati i colpi di scena durante la finale. Teresanna Pugliese è stata eliminata al primo televoto, esprimendo la sua sorpresa e onestà riguardo alla sua esperienza. Ha condiviso le sue difficoltà personali, ma il pubblico ha deciso di votare in base a ciò che ha visto nel corso delle otto settimane. Loredana Cannata, un’altra concorrente forte, è stata eliminata nel primo televoto flash, lasciando tutti increduli. La sua storia di resilienza e il suo desiderio di utilizzare il premio per aiutare il nipote hanno toccato il cuore di molti.

Mario Adinolfi: un percorso di crescita personale

Mario Adinolfi, secondo classificato, ha portato un mix di ironia e consapevolezza nella competizione. Ha parlato del suo rapporto con la famiglia, rivelando che una delle sue figlie, Clara, soffre di anoressia, senza entrare nei dettagli. La sua partecipazione è stata motivata da un accordo con Clara, dimostrando la sua priorità nel proteggere la privacy della figlia. Durante il suo percorso, ha anche affrontato sfide personali, riducendo il suo peso da 221 a 195 chili, un cambiamento significativo che ha impressionato il pubblico.

La regia e la conduzione dell’edizione

La regia di Roberto Cenci ha ricevuto un voto alto per la gestione di momenti critici, come l’incidente di Loredana durante una prova di resistenza. Cenci ha scelto di non mostrare l’episodio in diretta, dimostrando una sensibilità verso la situazione. Veronica Gentili, alla sua prima conduzione dell’Isola, ha sorpreso tutti con la sua abilità nel gestire la situazione, mantenendo un equilibrio tra autorità e empatia. La sua performance ha consolidato il suo ruolo nel panorama televisivo, dimostrando di essere all’altezza delle aspettative.

L’Isola dei Famosi 2025 si chiude quindi con una vittoria significativa e momenti indimenticabili, lasciando il pubblico in attesa della prossima edizione.

